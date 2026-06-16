search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 19:59

Αττική: Στη φάκα των αρχών κύκλωμα κοκαΐνης – Ο εγκέφαλος, οι «καβάτζες», η «μπριζόλα» και η «μπύρα» – Ο… τζίρος των 900.000 ευρώ

16.06.2026 19:59
kikloma kokainis attiki – new

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έπεσαν τα μέλη κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου 2026 από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ε.Κ.Α.Μ., οι αρχές εισέβαλαν σε «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής και συνέλαβαν 9 άτομα ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Η ιεραρχία και οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες

Όπως προέκυψε, η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή και δομημένη δράση τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Είχε αυστηρή ιεραρχία με αρχηγό έναν 39χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος χάραζε την επιχειρησιακή στρατηγική, έδινε εντολές και επόπτευε 3 υπαρχηγούς. Ο αρχηγός και ένας από τους 3 υπαρχηγούς, 42 ετών είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, ενώ αναζητούνται οι άλλοι 2 υπαρχηγοί, 47 και 38 ετών.

Οι υπαρχηγοί, αλβανικής επίσης καταγωγής, με τη σειρά τους καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη, τους παρέδιδαν τις ποσότητες της κοκαΐνης και εκείνοι προχωρούσαν στην τελική πώληση στους αγοραστές. 

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης:

  • Εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας στα κινητά.
  • Κωδικοποιημένη ορολογία (συνθηματικά) για τις ουσίες .Συγκεκριμένα για τις ποσότητες κοκαΐνης χρησιμοποιούσαν τις λέξεις κρέας, μπριζόλα, μπύρα, πράγματα, κομμάτια, λεπτό, λευκό, μπαρούτι και σκόνη, ενώ την κοκαΐνη βραχώδους μορφής την ανέφεραν ως πέτρα και κορφάδι. Επίσης, αντί για ευρώ λέγανε λεκ
  • Συχνές αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων («επιχειρησιακά» τηλέφωνα)

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στις «καβάτζες»

Από τις αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους-καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  • 827,1 γραμμ. κοκαΐνης,
  • μικροποσότητα κάνναβης,
  • 3 πιστόλια,
  • γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,
  • 119 φυσίγγια,
  • πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,
  • 5 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,
  • τα χρηματικά ποσά των 14.505 ευρώ και των 470 δολαρίων ΗΠΑ,
  • 3 ασύρματοι,
  • 7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και 3 μαχαίρια.

Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ενώ οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα πολεοδομίας: «Σου έχω το δώρο σου» – Νέες φωτογραφίες και διάλογοι από τη δικογραφία

Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη

Άρειος Πάγος: Ζητούν αποδείξεις πραγματικής μετάνοιας του Γιωτόπουλου – Το σκεπτικό της απόφασης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

porto-timoni
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πεντακάθαρα νερά της Ελλάδας στη 2η θέση στην Ευρώπη 

kabgas mathitries evia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή μαθητριών στην Εύβοια: «Θα έπαιρνα το παιδί μου σε κάσα, έτσι όπως το χτυπούσε» λέει η μητέρα του ενός κοριτσιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 21:07
TINOS_LIMANI
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Εισήγηση από τον δήμαρχο να απαγορευτούν νέες πισίνες και γεωτρήσεις

lamia epideixias astynomia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Άνδρας έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε γυναίκες μέσα στο δρόμο

Burgenstock
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-ΗΠΑ: Την Παρασκευή πέφτουν οι υπογραφές και ξεκινούν οι «επί της ουσίας» συνομιλίες στην Ελβετία

1 / 3