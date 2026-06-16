ΕΟΦ: Απαγόρευσε τη διάθεση πρωτεΐνης σε σκόνη λόγω μη αναγραφής συστατικού

Στην απαγόρευση πώλησης πρωτεϊνης σε σκόνη, λόγω του ότι περιέχει συστατικό που δεν αναγράφεται στη συσκευασία προχώρησε ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού, απαγορεύτηκε η διακίνηση και διάθεση του προϊόντος «LIGHT DIGEST Vanille», δεδομένου ότι διαπιστώθηκε η παρουσία σόγιας στην α΄ ύλη (πρωτεΐνη ορού γάλακτος) του προϊόντος, ενώ δε δηλώνεται στην επισήμανση.

Σημειώνεται ότι η σόγια είναι αλλεργιογόνο συστατικό η οποία μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτή. Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το προϊόν υποχρεούνται στην άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομείο Ναυπλίου: Η πίεση στο προσωπικό, οι μεγάλες ελλείψεις και ο θάνατος της νοσηλεύτριας

Συμπλοκή με έναν τραυματία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα ενημέρωσης μέσω sms για τα αποτελέσματα