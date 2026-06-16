ΕΟΦ: Απαγόρευσε τη διάθεση πρωτεΐνης σε σκόνη λόγω μη αναγραφής συστατικού

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Στην απαγόρευση πώλησης πρωτεϊνης σε σκόνη, λόγω του ότι περιέχει συστατικό που δεν αναγράφεται στη συσκευασία προχώρησε ο ΕΟΦ.
Σύμφωνα με την απόφαση του Οργανισμού, απαγορεύτηκε η διακίνηση και διάθεση του προϊόντος «LIGHT DIGEST Vanille», δεδομένου ότι διαπιστώθηκε η παρουσία σόγιας στην α΄ ύλη (πρωτεΐνη ορού γάλακτος) του προϊόντος, ενώ δε δηλώνεται στην επισήμανση.
Σημειώνεται ότι η σόγια είναι αλλεργιογόνο συστατικό η οποία μπορεί να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία σε αυτή. Επιπλέον, το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ. Οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το προϊόν υποχρεούνται στην άμεση εφαρμογή της απαγόρευσης.
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