Κύκλωμα διαφθοράς των Πολεοδομιών: Το «ζευγάρι των αρχηγών», οι περιπέτειες με το Πόθεν Έσχες και η δημοσιογράφος

Συνεχίζουν να απασχολούν τις Αρχές τα στοιχεία που συνέλεξε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, για το ζευγάρι που φέρεται να «διοικούσε» το περίφημο κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες αλλά και για τη δημοσιογράφο που εμφανιζόταν να διατηρεί σχέσεις με πρωταγωνίστρια της υπόθεσης.

Από τις παρακολουθήσεις που έγιναν από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε διενεργήσει έλεγχο στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του αρχηγικού ανδρόγυνου.

Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν ανακρίβειες στα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα στα χρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο των τραπεζικών συναλλαγών και την προέλευσή τους.

Τα πορίσματα των ελέγχων διαβιβάστηκαν στο Εφετείο Αθηνών για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Το ζευγάρι κλήθηκε για εξηγήσεις από τον αρμόδιο Ανακριτή και τότε φέρεται να ξεκίνησε να ψάχνει τρόπους για να «ξεγλιστρήσει» από τη δικαστική έρευνα.

Οι αστυνομικοί σημειώνουν ότι «ενήργησαν άμεσα, μεθοδικά και οργανωμένα για να εκμηδενίσουν κάθε πιθανότητα επιβολής κυρώσεων».

Η αρχηγός κατηγορείται ότι προσπάθησε να προσεγγίσει δικαστικό λειτουργό για να τον χρηματίσει και ταυτόχρονα προσπάθησε να χρηματίσει στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ώστε να τεθεί η υπόθεσή τους στο αρχείο.

Στην προσπάθειά της να προσεγγίσει δικαστικό ήρθε σε επαφή με γυναίκα δημοσιογράφο, που κατά το παρελθόν παρουσίαζε εκπομπή, φιλοξενούσε συνεντεύξεις με πολιτικά πρόσωπα και αρθρογραφούσε σε ιστοσελίδες.

Η δημοσιογράφος παρουσίασε στην αρχηγό ως «άτομο κλειδί» που «καθαρίζει» τέτοιες υποθέσεις, 53χρονο «μεσάζοντα» που είναι διαχειριστής ΜΚΟ και εμφανίζεται να διαθέτει υψηλές γνωριμίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ieidiseis.gr, από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι η αρχηγός είχε διά ζώσης συναντήσεις με τον 53χρονο, ο οποίος την ενημέρωσε ότι είναι εφικτό να «σβήσει» την περίπτωσή τους, με σκοπό να τεθεί στο αρχείο (ενώ η υπόθεση ήταν στη διαδικασία της κύριας ανάκρισης).

Η δημοσιογράφος εμφανίζεται να λέει ότι αυτοί που θα μεσολαβήσουν για να γίνει αυτό και είναι σε θέση να επηρεάσουν την έκβαση της υπόθεσης (γιατί κατέχουν «υψηλές θέσεις») απαίτησαν χρήματα.

Οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων αναφέρουν ότι η δημοσιογράφος ενεργούσε συχνά ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της αρχηγού και του 53χρονου, μεταφέροντας εκατέρωθεν μηνύματα.

Ο 53χρονος φέρεται κατά την ΕΛ.ΑΣ. να ήταν πολύ προσεκτικός κατά τις συναντήσεις του με την αρχηγό του κυκλώματος, η οποία φρόντιζε να ενημερώνεται για την εξέλιξη της υπόθεσής της.

«Σκιά» οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί είχαν γίνει η «σκιά» της χωρίς να καταλάβει το παραμικρό. Έτσι διαπιστώθηκε συνάντηση που έγινε σε φούρνο στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Μυστικοί αστυνομικοί κατέγραψαν με τεχνικά μέσα το ραντεβού.

Πριν από μία συνάντηση η δημοσιογράφος είχε ρωτήσει την αρχηγό αν «θα ανταλλάξουν δώρα», με την αρχηγό να απαντά: «Είπε δεν θέλω αλλά εγώ του είπα πως πρέπει να κάνουμε ανταλλαγή δώρων, έτσι είναι τα πράγματα».

Σύμφωνα πάντα με το ieidiseis.gr σε άλλο ραντεβού των δύο, που έλαβε χώρα στις 5 Ιανουαρίου 2026 και πάλι σε φούρνο στην Κηφισίας, η αρχηγός παρέδωσε στον 53χρονο μία χάρτινη μπεζ σακούλα. Μετά το ραντεβού η δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον 53χρονο και τον ρώτησε εάν «έχει βγάλει το δικό τους», με τον άντρα να απαντά θετικά.

Η δημοσιογράφος συνέχισε ρωτώντας «άλλο λέω, το 20αρικο θα το κάνει;», για να πάρει την απάντηση: «Ναι το πήρα». Μία ημέρα μετά, στις 6 Ιανουαρίου 2026, έλαβε χώρα συνάντηση στους Αμπελόκηπους μεταξύ του 53χρονου και της δημοσιογράφου.

Αξιολογώντας το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί σημειώνουν ότι ο 53χρονος πήρε ως «προκαταβολή» 20.000 ευρώ, ποσό που του παραδόθηκε σε χάρτινη σακούλα από την αρχηγό. Σκοπός ήταν να χρηματιστεί άγνωστος στις Αρχές δικαστικός λειτουργός, ώστε να επηρεάσει την ποινική υπόθεση που εκκρεμούσε σε βάρος του αρχηγικού ζευγαριού για τα ανακριβή πόθεν έσχες.

Οι συναντήσεις του 53χρονου «μεσάζοντα» με την αρχηγό συνεχίστηκαν το επόμενο διάστημα. Στις 16 Ιανουαρίου 2026 του παρέδωσε κουτί έξω από το Δημαρχείο Γαλατσίου.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος συνάντησε διά ζώσης την δημοσιογράφο σε καφετέρια της Μεσογείων στους Αμπελόκηπους, χωρίς οι αστυνομικοί να καταφέρουν να διαπιστώσουν εάν η δημοσιογράφος παρέλαβε χρήματα.

Από τις τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκομένων διαπιστώθηκε ότι είχε δοθεί «υπόσχεση» η επίμαχη υπόθεση να τεθεί στο αρχείο τον Μάρτιο του 2026.

Τον Ιανουάριο η αρχηγός ενημερώθηκε ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση στις 27 Μαΐου 2026, με αποτέλεσμα να τηλεφωνήσει στον 53χρονο και να του εκφράσει τη δυσαρέσκειά της.

Ο 53χρονος φέρεται να απάντησε ότι επικοινώνησε με την «άλλη μεριά» που τον πληροφόρησε ότι η ορθότερη διαδικασία είναι η εκδίκαση της υπόθεσης και όχι η αρχειοθέτηση, εξηγώντας ότι σε περίπτωση που αθωωθεί κατά την εκδίκαση θα πρόκειται για οριστικό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με την αρχειοθέτηση που θα μπορούσε να επαναξιολογηθεί. Επίσης, της είπε ότι λόγω δικών του ενεργειών η εκδίκαση θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2026, δηλαδή νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Τελικά, πράγματι έγινε η δίκη τη συγκεκριμένη ημερομηνία και το αποτέλεσμα ήταν να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση φυλάκισης ενός έτους με αναστολή σε βάρος του ζευγαριού.

Μυστικοί αστυνομικοί παρακολουθούσαν το ζευγάρι κατά την παρουσία του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, διαπιστώνοντας ότι παρών ήταν και ο 53χρονος (παρότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση).

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι από την έρευνα δεν προέκυψε εμπλοκή δικαστικού λειτουργού.

Υπενθυμίζεται ότι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες η Αστυνομία έχει συλλάβει το αρχηγικό ζευγάρι και ακόμα τέσσερα άτομα.

Και οι έξι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή.

Οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες κάνοντας λόγο για παρερμηνεία συνομιλιών και αβάσιμες καταγγελίες.

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