Ροζ σκάνδαλο στo Μουντιάλ: Ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης ομοσπονδίας «συνελήφθη» με την ερωμένη του

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας έχει βρεθεί στο στόχαστρο στην πατρίδα του, καθώς εθεάθη με ερωμένη στο Μανχάταν.

Ο Σαμίρ Σοντ βρέθηκε στο στόχαστρο όχι για την προσωπική του ζωή τόσο (είναι παντρεμένος), αλλά γιατί κάλυψε τα έξοδα της διασκέδασής του με πόρους της ομοσπονδίας, δηλαδή με δημόσιο χρήμα.

Παπαρατσι τον «συνέλαβε» μαζί με την γυμνάστρια Καμίλα Κριστίνα Αντράντε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Grand Central στη Νέα Υόρκη, καθώς και στο εστιατόριο Harry Cipriani, στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, μια μέρα μετά την αναχώρηση της Αντράντε από τη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας ταξίδεψε στο Μεξικό, όπου συναντήθηκε με τη σύζυγό του, για να παραστεί στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου. Ο Σοντ είναι παντρεμένος εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και πατέρας τριών παιδιών.

O Σοντ με την σύζυγό του

Βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι επιρρεπής στις… αταξίες και έχει πιαστεί ξανά να χρεώνει την ομοσπονδία για τις… περιπετειούλες του. Το έκανε και στο Κατάρ στο προηγούμενο Μουντιάλ, ενώτον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, διάσημη influencer, γνωστή ως Tata Barcellos, ταξίδεψε από το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Ντόχα του Κατάρ, για να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταξύ της Φλαμένγκο και της Παρί, μαζί του.

Το ταξίδι της πραγματοποιήθηκε σε business class με την αεροπορική εταιρεία Emirates και, μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου, η Barcellos διέμεινε στο ξενοδοχείο The Ritz-Carlton Doha. Η κράτηση έγινε στο όνομά της, αλλά ο λογαριασμός ύψους 3.429 δολάρια χρεώθηκε απευθείας στην CBF…

«Ανέλαβε την CBF πριν από περισσότερο από ένα χρόνο και, από τότε, πολλά ταξίδια πληρώνονται από τη Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία σε φίλους, συγγενείς και ερωμένες», δήλωσε δημοσιογράφος που έκανε την έρευνα σύμφωνα με το portal TV Foco.

Η CBF απορρίπτει τις κατηγορίες. «Οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο οργανισμός σχετίζονται αποκλειστικά με τις θεσμικές δραστηριότητες της CBF και οι προσωπικές δαπάνες των στελεχών καλύπτονται από τους ίδιους», ανέφερε ο οργανισμός.

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