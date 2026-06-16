Χωρίζουν οριστικά οι δρόμοι του Άλεκ Πίτερς και του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αποχωρεί έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Το «διαζύγιο» των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο Πίτερς παρακολουθεί ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της πορείας του με τα ερυθρόλευκα, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

«Κόκκινος για πάντα», έγραψε ο ίδιος κάτω από την ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον σύλλογο με τον οποίο κατέκτησε τίτλους και έζησε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.

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