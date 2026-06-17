Απόπειρα Αντόνιο Κόστα να δημιουργήσει κανάλι επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Μόσχα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επικοινώνησε με το Κρεμλίνο σε μια προσπάθεια να εμπλέξει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συζητήσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Κόστα είχε δύο τηλεφωνικές κλήσεις με έναν ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο κοντά στον Πούτιν, με σκοπό την προετοιμασία του εδάφους για πιο ουσιαστικές συνομιλίες στο μέλλον, δήλωσε ένα από τα άτομα, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει ιδιωτικά θέματα.

«Χρειαζόμαστε, την κατάλληλη στιγμή, να έχουμε συνομιλίες με τη Ρωσία για να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας ζητήματα ασφάλειας», δήλωσε ο Κόστα στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν προτείνει την ιδέα του διορισμού ενός ειδικού απεσταλμένου για να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα, καθώς το μπλοκ επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στην εξασφάλιση της ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αλλά η ιδέα είναι αμφιλεγόμενη και γεμάτη κινδύνους – ο Πούτιν έχει προτείνει τον Γερμανό πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος ουσιαστικά μισθοδοτείται από το Κρεμλίνο εδώ και δεκαετίες μέσω της εργασίας του για την Gazprom PJSC.

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, έχουν συζητήσει ξεχωριστά μια στρατηγική για να εμπλέξουν τον Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες σε συντονισμό με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν μια ευκαιρία να φέρουν τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς οι δυνάμεις του Κρεμλίνου αγωνίζονται να προωθηθούν στο πεδίο της μάχης, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις εντός της Ρωσίας και το οικονομικό κόστος του πολέμου αυξάνεται.

Ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στοχεύουν να συντονίσουν την προσέγγισή τους καθώς ο πόλεμος μεταβαίνει σε μια νέα φάση και προετοιμάζονται για τη στιγμή που η επικοινωνία με το Κρεμλίνο θα αυξηθεί, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μειώσει την τιμή του πετρελαίου, θα μειώσει επίσης τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές ενέργειας.

Ο Πούτιν έχει απορρίψει όλες τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα επέτρεπε στο Κίεβο να επανεξοπλιστεί και να ενισχύσει την άμυνά του, και έχει απορρίψει την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Θέλει η Ουκρανία, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, να παραδώσει εδάφη στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει στις μάχες από το 2014, κάτι που το Κίεβο έχει αποκλείσει.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του μπλοκ και της Μόσχας διακόπηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και από τότε έχουν υπάρξει μόνο σποραδικές διμερείς επαφές.

Η επανέναρξη μιας συνομιλίας με τη Ρωσία αποτελεί εδώ και καιρό ταμπού, αλλά από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Πούτιν πέρυσι, οι Ευρωπαίοι αισθάνονται πιεσμένοι να εξασφαλίσουν μια θέση στο τραπέζι. Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα έχει σημαντικές συνέπειες για την ασφάλεια της ίδιας της ΕΕ.

Ο Πούτιν κατηγορεί την ΕΕ

Η ΕΕ, η οποία έχει παράσχει χρηματοδότηση και όπλα στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου, έχει αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό από τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πιθανή συνάντηση με τον Πούτιν θα διακινδύνευε να δώσει στους Ρώσους μια νίκη στην προπαγάνδα, ειδικά αν γινόταν στη Μόσχα, όπου το Κρεμλίνο μπορεί να ελέγξει τη χορογραφία.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ευρώπη είναι υπεύθυνη για την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας την εκδίωξη του υποστηριζόμενου από τη Ρωσία προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς τον Φεβρουάριο του 2014. Η ΕΕ είχε βοηθήσει στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος Γιανουκόβιτς μετά από θανατηφόρες συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, αλλά η συμφωνία γρήγορα κατέρρευσε και ο Γιανουκόβιτς διέφυγε στη Ρωσία.

Ο Πούτιν έχει επίσης κατηγορήσει την Ευρώπη ότι χρησιμοποίησε τις λεγόμενες συμφωνίες του Μινσκ το 2014 και το 2015, οι οποίες επιδίωκαν να σταματήσουν τις μάχες στην ανατολική Ουκρανία, ως δικαιολογία για τον επανεξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων.

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