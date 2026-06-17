Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: Είναι 83 χρονών, αλλά έχει και 17 φόνους στην πλάτη του και δεν του καίγεται καρφί

Πλήρη κάλυψη στην απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε την έτερη απόφαση του Εφετείου για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και τον ξαναέστειλε στη φυλακή, ώστε να εκτίσει άλλο ένα χρόνο ποινής παρείχε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Μιλώντας στο Action24, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε καταρχάς σε μια ένσταση που έχει εκφραστεί από πολλούς νομικούς, περί της υπερίσχυσης της ελαφρότερης διάταξης, υποστηρίζοντας ότι «το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων».

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης συμπλήρωσε ότι «το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί», προσθέτοντας – σε σχόλιο για την ηλικία του φερόμενου ως «εγκέφαλου» της «17 Νοέμβρη» – ότι «δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Α. Γιωτόπουλος βρίσκεται από χθες ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς ο Άρειος Πάγος απεφάνθει ότι κακώς αποφυλακίστηκε στα 24 χρόνια και ότι θα πρέπει να συμπληρώσει το ανώτατο όριο έκτισης ποινής πριν απελευθερωθεί.

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