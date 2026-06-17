Ο Δούκας στο Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο του Παναθηναϊκού (Video)

Μία πρώτη γεύση από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας επισκέφτηκε τα εργοστάσια της Maeg στην Ιταλία όπου κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

☘️ Spoiler alert από το Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο στον Βοτανικό!



Στα άδυτα του εργοστασίου της Maeg, κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.



⚙️ Οι μηχανές δουλεύουν αδιάκοπα.

🔩 Οι πρώτες ύλες είναι έτοιμες.

⏳ Και η… pic.twitter.com/HDtYvIkI34 — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Ο δήμαρχος Αθηναίων έδειξε στην κάμερα τα σχέδια καθώς και τα υλικά με τα οποία θα κατασκευαστούν.

«Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού», έγραψε.

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