Ο Δούκας στο Τρεβίζο της Ιταλίας για το στέγαστρο του Παναθηναϊκού (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μία πρώτη γεύση από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Ο Χάρης Δούκας επισκέφτηκε τα εργοστάσια της Maeg στην Ιταλία όπου κατασκευάζονται το στέγαστρο και η μεταλλική πεζογέφυρα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.
Ο δήμαρχος Αθηναίων έδειξε στην κάμερα τα σχέδια καθώς και τα υλικά με τα οποία θα κατασκευαστούν.
«Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού», έγραψε.
Διαβάστε επίσης
Καρφιά Δούρου: Δεν βγάζω την έδρα μου σε πλειστηριασμό – Διαφωνία για «καρατόμηση» Παππά
Μαρινάκης για κόμμα Σαμαρά: Να δούμε τι θα κάνει στο τέλος…
Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.