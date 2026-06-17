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17.06.2026 09:34

Σημείο «μηδέν» για τις εκπομπές της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης

17.06.2026 09:34
proini_zoni
@Unsplash

Η «επόμενη μέρα» για την «ψυχαγωγικοενημερωτική» ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών έχει ήδη ανατείλει.

Για τους σταθμούς το πλήρωμα του χρόνου από ό,τι φαίνεται έχει έρθει. Οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και οι συζητήσεις της τουλάχιστον προηγούμενης σεζόν, περνούν στην εφαρμοστική πράξη τους.

Το Star, πρώτο, δείχνει το δρόμο. Καταργεί από την επόμενη σεζόν το αμιγώς πρωινάδικο πρόγραμμα του και ετοιμάζεται να προτείνει μια σύμμεικτη εκπομπή με τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Στον Alpha το μοντέλο του «Happy day» φαίνεται να μην επηρεάζεται από προβληματισμούς και σχεδιασμούς αναδιάρθρωσης. Ερωτηματικό υπάρχει και μένει να αποσαφηνιστεί σχετικά με το «Καλύτερα δεν γίνεται» του Σαββατοκύριακου. Μια εκδοχή που συζητιέται είναι η εκπομπή του Σαββάτου να μεταδίδεται ζωντανά και εκείνη της Κυριακής σε μαγνητοσκόπηση.

Στον ΑΝΤ1 τα πράγματα είναι λίγο- πολύ γνωστά για την επόμενη σεζόν. Ένα οικονομικό συμμάζεμα θέλει ο σταθμός στο πρωινό περιεχόμενο του και παράλληλα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Άκη Παυλόπουλο για νέα αλλαγή  σελίδας στην πρωινή ενημερωτική περιοχή προγράμματος του με τον Παναγιώτη Στάθη.

Στο Mega το τοπίο για την τύχη του «Buongiorno» θα ξεκαθαρίσει σε λίγο καιρό. Υπάρχει άλλωστε περιθώριο και ιδέες προς επεξεργασία για βιώσιμη πρόταση.

Στον ΣΚΑΪ καθώς «σπάει» το γνωστό πρωινό δίδυμο, για την ώρα μελετώνται εκδοχές για διάδοχη κατάσταση εκ των έσω στη θέση του Παυλόπουλου.

Αλλά και στην ΕΡΤ ετοιμάζονται για αναπληρώσεις τουλάχιστον στην πρωινή ζώνη.

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