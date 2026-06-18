Η τεχνολογία DM 5.0 Super Hybrid νέας γενιάς κάνει πρεμιέρα στο νέο BYD Dolphin G DM-i

Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τις πωλήσεις οχημάτων DM να ξεπερνούν τα 8,5 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αντίστοιχα θετική είναι και η ανταπόκριση στην Ευρώπη, διαθέτοντας μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα μοντέλων DM-i, η οποία περιλαμβάνει τα Atto 2 DM-i, Seal 6 DM-i, Sealion 5 DM-i, Seal U DM-i και Seal 5 DM-i.

Τώρα, το Dolphin G DM-i έρχεται να επαναπροσδιορίσει την αγορά των Β-hatchback, καθώς είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας που εισάγει στην Ευρώπη τη νέα γενιά της τεχνολογίας Super Hybrid DM. Η τεχνολογία αυτή αξιοποιεί τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στο σύστημα κίνησης, στη θερμική διαχείριση και στην ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συστημάτων.

Οι αλλαγές στο σύστημα κίνησης περιλαμβάνουν μια νέα έκδοση του βενζινοκινητήρα 1500κ.εκ που αποδίδει 95 ίππους. Διαθέτει υψηλότερο λόγο συμπίεσης (16:1), καθώς και ευφυές σύστημα ψεκασμού, σύστημα καύσης, διπλό κύκλωμα ψύξης και μεταβλητό σύστημα λίπανσης. Υπήρξαν επιπλέον αναβαθμίσεις στον σχεδιασμό της ψύξης και της μετάδοσης, καθώς έχει γίνει χρήση εξαιρετικά λεπτών φύλλων χάλυβα πυριτίου.

Τέλος, το DM 5.0 διαθέτει βελτιστοποιημένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα που προσφέρουν υψηλότερη υπολογιστική ισχύ και ταχύτερη μετάδοση σημάτων. Σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου «7-in-1» της BYD, το σύστημα προσαρμόζεται σε ποικίλες οδικές συνθήκες, θερμοκρασίες και σενάρια λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βελτιστοποιημένο συνολικό έλεγχο και εξαιρετική οδηγική εμπειρία.

Αυτές οι βελτιώσεις προσφέρουν 105 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνδυασμένη αυτονομία, με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, έως 1.040 χλμ. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, η μέγιστη συνολική ισχύς των 212 ίππων εξασφαλίζει ισχυρές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα.

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