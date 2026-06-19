KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική, διατηρώντας τα Δεδομένα στην Ελλάδα

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Το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που αναπτύσσει, συνδυάζοντας πράσινη ενέργεια, υποδομές υπολογιστικής ισχύος, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένα ρομποτικά συστήματα, παρουσίασε η KIEFER, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της.
Η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τον κλάδο της ενέργειας, μετεξελίσσεται σήμερα σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της εγχώριας ΤΝ και της ρομποτικής. Στο μοντέλο της KIEFER, κάθε επίπεδο τροφοδοτεί το επόμενο: η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δίνει ρεύμα στους υπερυπολογιστές, οι υπερυπολογιστές εκπαιδεύουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και τα μοντέλα γίνονται ο «εγκέφαλος» των προηγμένων ρομπότ. Καλύπτοντας εσωτερικά και τα τέσσερα στάδια — ενέργεια, υπολογιστική ισχύ, λογισμικό και ρομποτική— η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί στα ελληνικά, σε προσιτό κόστος.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται συχνά σε υποδομές που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, η KIEFER επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εγχώριου οικοσυστήματος ΤΝ, με στόχο τα δεδομένα, η υπολογιστική ισχύς και ανθρώπινο δυναμικό και οι κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές να παραμένουν και να τίθενται υπό επεξεργασία στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την NVIDIA.
Η διαδρομή της KIEFER ξεκίνησε από την ενέργεια, με ένα χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών που ξεπερνά σήμερα τα 600 MW σε λειτουργία. Πάνω σε αυτή την πράσινη βάση, η KIEFER αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο AI Factory: ένα κέντρο παραγωγής της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη. Η εγκατάσταση φιλοξενεί την πρώτη υπερυπολογιστική συστοιχία NVIDIA SuperPOD στην Ελλάδα.
Στο επίπεδο του λογισμικού, η KIEFER ανέπτυξε τα:
Το Hyperion-X αποτελεί μια αυτόνομη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Καλύπτει την πρόβλεψη παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, την εξισορρόπηση (balancing) και το αυτοματοποιημένο trading (ENTSO-E / ENEX), απευθυνόμενη σε παραγωγούς ΑΠΕ, ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας (IPPs) και traders.
Το τελευταίο επίπεδο της αλυσίδας είναι το Physical AI: η μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης από την οθόνη στον φυσικό κόσμο, μέσω Ρομποτικών συστημάτων. Ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Unitree στην Ελλάδα, η KIEFER αναπτύσσει το λειτουργικό σύστημα για τα ανθρωποειδή και τετράποδα που «βλέπουν», κατανοούν και μιλούν ελληνικά.
Τα τετράποδα ρομπότ είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε απαιτητικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα, με πρωταρχικό στόχο την προστασία του ανθρώπου. Οι βασικές εφαρμογές τους περιλαμβάνουν:
Στον τομέα της πολιτικής προστασίας ειδικότερα, η KIEFER έχει αναπτύξει εξειδικευμένο τετράποδο ρομπότ για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη.
Ο CEO της KIEFER, Χρήστος Πετρόχειλος τόνισε σχετικά: «Η τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας δεν χτίζεται με την εισαγωγή έτοιμων λύσεων, αλλά με δική μας υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι κάθε ελληνικός οργανισμός να μπορεί να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να παραδίδει τον έλεγχο των δεδομένων του, και σε προσιτό κόστος».
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