Κως: Ένας αυτόνομος και πολυμορφικός κόμβος με σύγχρονες υποδομές (photos)

Μπορεί ένα νησί να συνδυάζει την ιστορία του Ιπποκράτη με σύγχρονες υποδομές, ένα οργανωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μια βραβευμένη μαρίνα και πρότυπα συστήματα διαχείρισης νερού; Η Κως αποδεικνύει ότι μπορεί. Ξεφεύγοντας από το κλασικό μοντέλο ενός απλού καλοκαιρινού προορισμού, το νησί λειτουργεί ως ένας αυτόνομος και πολυμορφικός κόμβος στα Δωδεκάνησα.

Αυτή η ολοκληρωμένη ταυτότητα αποτελεί και τη βάση της τουριστικής του σταθερότητας, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στα μηνύματα της νέας σεζόν, η οποία ξεκινά με θετικές προοπτικές.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, υπογραμμίζει ότι τα μέχρι στιγμής μηνύματα για τη νέα σεζόν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το νησί διατηρεί τη θέση του ως κορυφαίος προορισμός, καταγράφοντας υψηλές προκρατήσεις και έντονο ενδιαφέρον από τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας, με παράλληλη άνοδο από την Κεντρική Ευρώπη. Παρά την ανεπαίσθητη μείωση 2% που εμφάνισε η κίνηση στο αεροδρόμιο “Ιπποκράτης” τον Μάιο, ο Δήμαρχος εκτιμά ότι η αναστροφή του κλίματος αβεβαιότητας θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για μια επιτυχημένη τουριστική περίοδο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η τουρκική αγορά, η οποία παρουσιάζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, Δήμος και τοπικοί επιχειρηματίες εργάζονται συντονισμένα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Η ακτινογραφία των αριθμών

Αυτή η αισιοδοξία δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται ως συνέχεια μιας χρονιάς όπου η Κως κατέγραψε υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως ένας από τους πιο ισχυρούς προορισμούς των Δωδεκαννήσων. Με το αεροδρόμιο “Ιπποκράτης” να καταγράφει 3,2 εκατομμύρια επιβάτες και τις θαλάσσιες πύλες από την Τουρκία να υποδέχονται 670.000 ταξιδιώτες, το νησί βίωσε μια χρονιά εντυπωσιακής τουριστικής ανόδου.

Συνολικά, ενάμιση εκατομμύριο τουρίστες “ψήφισαν” Κω, γεμίζοντας τις 75.000 κλίνες των 301 ξενοδοχείων της, αλλά και τα δεκάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τις πληρότητες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα όλη τη σεζόν.

Το success story όμως δεν σταματά στους αριθμούς. Η Κως επανασυστήνεται, επενδύοντας στην κορυφαία ποιότητα, την “πράσινη” βιωσιμότητα και το άνοιγμα της σεζόν, μετατρέποντας την τουριστική της ανάπτυξη σε άμεσο κέρδος για κάθε τοπική επιχείρηση και νοικοκυριό.

Η Κως φιγουράρει στην 4η θέση πανελλαδικά σε πτήσεις εξωτερικού (εξαιρουμένων των αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) αποδεικνύοντας τη διεθνή της δυναμική. Το νησί εξελίσσεται στο απόλυτο συγκοινωνιακό hub των Δωδεκανήσων, ενισχύοντας μάλιστα τις τοπικές γραμμές με νέο πλοίο της δημοτικής ναυτιλιακής. Μοναδικό “αγκάθι”, σύμφωνα με τον δήμαρχο, παραμένει το τσουχτερό κόστος μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα, ένα ζητούμενο που ζητά άμεση λύση.

Οι τέσσερις πυλώνες της κωακής ταυτότητας και το Ιπποκρατικό DNA

«Σε μια παγκόσμια αγορά όπου οι προορισμοί ψάχνουν απεγνωσμένα ταυτότητα, η Κως κάνει τη διαφορά κατεβαίνοντας στην αρένα με τέσσερα πανίσχυρα “όπλα“», όπως επισημαίνει ο κ.Νικηταράς.

Ως γενέτειρα του Ιπποκράτη αποτελεί διεθνή μαγνήτη για κορυφαία επιστημονικά συνέδρια, ενώ παράλληλα κυριαρχεί στην Ευρώπη ως το “Νησί του Ποδηλάτου”, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο των 15 χιλιομέτρων που συνεχώς επεκτείνεται. Την ίδια ώρα, η βραβευμένη δημοτική μαρίνα μετατρέπει το νησί στο ιδανικό ορμητήριο για yachting και ιστιοπλοΐα στο Αιγαίο. Το παζλ συμπληρώνει η μοναδική γαστρονομία της Κωακής γης, όπου το διάσημο κρασοτύρι, το μέλι και τα τοπικά κρασιά αποκτούν πλέον επιστημονική σφραγίδα ανάδειξης μέσα από τη νέα συνεργασία του Δήμου με τον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”. Είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική που μετατρέπει το νησί σε έναν αυθεντικό προορισμό για 365 μέρες τον χρόνο.

«Ο Ιπποκράτης, άλλωστε, είναι το DNA της Κω και το μεγάλο μας χαρτί για ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, μετατρέπουμε την ιστορική μας κληρονομιά σε παγκόσμιο brand, στηρίζοντας θεσμούς διεθνούς κύρους όπως η Ιπποκρατική Εβδομάδα κάθε Οκτώβριο. Η στρατηγική μας όμως πάει ένα βήμα παρακάτω: ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το ΠΑΔΑ για ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που συνδέει τον τουρισμό με την υγεία και την ευεξία. Την ίδια ώρα, βάζουμε μπρος την ανάδειξη των ιαματικών πηγών στα Θέρμα, αξιοποιώντας έναν μοναδικό φυσικό θησαυρό. Η Ιπποκρατική ταυτότητα δεν είναι απλά ιστορία, είναι το μέλλον του νησιού», σημειώνει.

High-end υποδομές, πράσινη βιωσιμότητα και το διαχρονικό μήνυμα φιλοξενίας

Στο πλαίσιο αυτό, η μαρίνα της Κω δεν είναι απλώς ένας διεθνώς βραβευμένος προορισμός yachting στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ένας πανίσχυρος μοχλός ανάπτυξης για όλο το νησί. Με τις σύγχρονες υποδομές και τις high-end υπηρεσίες να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των superyachts, ο Δήμος ανεβάζει κι άλλο τον πήχη επενδύοντας στην ασφάλεια και την πράσινη βιωσιμότητα.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου πολυχώρου αναψυχής μέσα στη μαρίνα. Με premium εστιατόριο, πισίνα, γήπεδα τένις και padel, καθώς και ανοιχτό γυμναστήριο, η μαρίνα μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης, άθλησης και πολυτελούς φιλοξενίας για επισκέπτες και κατοίκους.

Παράλληλα, η Κως θωρακίζει το τουριστικό της μέλλον επενδύοντας συνολικά σε βιώσιμες υποδομές. Με 4 βιολογικούς καθαρισμούς, αναβάθμιση 22 χλμ. δικτύου ύδρευσης και έξυπνη τηλεμετρία, το νησί περιόρισε τις απώλειες νερού στο 27,7%, ποσοστό εντυπωσιακά χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος επιστρατεύει το ΕΜΠ για την προστασία του υδροφορέα και σχεδιάζει οδικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση της θερινής κίνησης.

Πάνω από τους αριθμούς και τα μεγάλα έργα, όμως, η ουσία παραμένει μία, όπως τονίζει ο δήμαρχος: «η Κως είναι ένας βαθιά φιλόξενος τόπος, ένα διαχρονικό σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες».

Πηγή φωτογραφιών Δήμος Κω

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