Επιμένει ο Τραμπ: «Το Ιράν ούτε επιδιώκει, ούτε εισπράττει διόδια για το Ορμούζ – Αν το κάνει, θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις»

Επανέρχεται στο θέμα των Στενών του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με νέα ανάρτησή του στο Truth Social επιμένει ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκει, ούτε εισπράττει διόδια ή οτιδήποτε άλλο για το Στενό του Ορμούζ. «Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!» προειδοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Επιπλέον, κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευτεί από τα κεφάλαιά τους προς αυτούς από τις ΗΠΑ» δηλώνει ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα όσα αναφέρονται σε κακόβουλες αναφορές των FakeNewsγια το αντίθετο, “ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ”. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!

»Επιπλέον, κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευτεί από τα κεφάλαιά τους προς αυτούς από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, προς τους Αγρότες και τους Κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, και θα τα αγοράσουμε για λογαριασμό τους αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα των ιρανών διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ταξίδεψε στο Ομάν για να συζητήσει ιδίως τη διαχείριση του στενού.

Με κοινή ανακοίνωσή τους το Ομάν και το Ιράν σημείωσαν πως θα μελετήσουν τα «κόστη» των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του στενού τονίζοντας την «εθνική κυριαρχία τους στα χωρικά τους ύδατα».

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