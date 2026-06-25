Μίλι Μπόμπι Μπράουν μετά το τέλος του «Stranger Things»: Ήταν πολύ δύσκολο για μένα, πέρασα μια ελαφριά κατάθλιψη

Στη δύσκολη συνθήκη που βίωσε μετά το τέλος του «Stranger Things», αναφέρθηκε η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτοντας ότι πέρασε μια ελαφριά κατάθλιψη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Happy Sad Confused» εξήγησε ότι, αφού παρακολούθησε το φινάλε με την οικογένειά της, «έκλαιγα σχεδόν όλο τον Ιανουάριο…Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Δεν περίμενα να μου συμβεί αυτό μετά το τέλος της σειράς. Είμαι ένας πολύ χαρούμενος και ανέμελος άνθρωπος», εκμυστηρεύτηκε.



Όπως είπε η Μπράουν, εκείνον τον μήνα τηλεφώνησε σε όλους τους συμπρωταγωνιστές της για να βεβαιωθεί ότι οι σχέσεις τους ήταν καλές, καθώς αποχαιρετούσε ένα κομμάτι της παιδικής της ηλικίας μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix.



Η ηθοποιός υποδύθηκε την Eleven «Jane» Hopper σε πέντε σεζόν και περισσότερα από 40 επεισόδια μέσα στην τελευταία δεκαετία. Στη σειρά εμφανίστηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Νόα Σναπ, Γκέιτεν Ματαράτσο, Φιν Γούλφχαρντ, Τζο Κίρι και Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν.



«Πιθανότατα νόμιζαν ότι είμαι τρελή. Ήμουν σε φάση: “Είμαστε ακόμα φίλοι, σωστά; Δηλαδή, δεν θα σταματήσεις να μου μιλάς πια;” Έλεγα: “Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα ποτέ”, και προσπαθούσα απλώς να διορθώσω οτιδήποτε», περιέγραψε.

Millie Bobby Brown Called 'Stranger Things' Costars to 'Mend' Friendships: 'Sorry If I Ever Upset You' https://t.co/Xdtdw7DPIj — People (@people) June 25, 2026





«“Έχουν περάσει 10 χρόνια και πραγματικά θέλω να είμαστε φίλοι. Είσαι αδελφός μου”», θυμήθηκε ότι έλεγε στο τηλέφωνο. «Και μετά ήμουν στην παραλία, ήταν πανέμορφα, και απλώς καθόμουν εκεί και έκλαιγα. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα».



Η Μπράουν πρόσθεσε ότι, επειδή ξεκίνησε τη σειρά σε ηλικία 10 ετών, ο χαρακτήρας «ήταν ο εαυτός μου» και οι συνάδελφοί της ήταν «στη ζωή μου περισσότερο από την ίδια μου την οικογένεια». Το αντίο, όπως εξήγησε, ήταν «κάτι πάρα πολύ συναισθηματικό». «Θα μου λείψει η Eleven περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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