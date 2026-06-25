Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι μερικοί από τους μαθητές που έσπασαν τα… κοντέρ της βαθμολογίας

Τα όνειρά τους τους οδηγούν πλέον μετά τις εξετάσεις και τις επιδόσεις που κατάφεραν… ο λόγος για τους φετινούς αριστούχους των πανελληνίων, που ξεχώρισαν με τη βαθμολογία που πήραν, που είναι ταυτόχρονα και το εισιτήριό τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχεδόν από όλη την Ελλάδα, οι αριστούχοι των εξετάσεων μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στον δρόμο για την κατάκτηση των στόχων τους.

Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, σύμφωνα με το rodiaki.gr. «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων», ανέφερε. «Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου», δήλωσε.

Η αριστούχος μαθήτρια ευχαρίστησε θερμά τους καθηγητές της για τη στήριξη και την καθοδήγηση που της παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της, επισημαίνοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γονείς της, τη γιαγιά της και τον νονό της για την αγάπη και τη διαρκή υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ανθή Τσικουδή, με στόχο επίσης την Ιατρική Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε 19.080 μόρια – «στη Χημεία πήρα 20, στη Βιολογία 19,7, στη Φυσική 19,4 και στην Έκθεση 16,3». Φοίτησε στο Ανατόλια με τιμητική υποτροφία λόγω βαθμών από το γυμνάσιο, από τότε που έδωσε τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ τη διατήρησε έως και την ολοκλήρωση του λυκείου. Για την Ανθή, η προετοιμασία των Πανελλαδικών κράτησε δύο χρόνια αν και η ίδια το πήρε πιο σοβαρά, στην αρχή της γ’ λυκείου. «Τότε, δεν είχα και την καλύτερη ψυχολογία, μου βγήκε το πολύ άγχος. Σκεφτόμουν πόσο σημαντικοί είναι οι βαθμοί, πόση προσπάθεια θα έπρεπε να καταβάλω. Ξεκίνησα να δουλεύω πιο σκληρά και κατάλαβα ότι εκτός από το διάβασμα, ο ψυχολογικός παράγοντας ήταν καθοριστικός», αρχίζει να λέει.

Πιο σημαντική περίοδο της προετοιμασίας της, τοποθετεί την περίοδο των Χριστουγέννων. «Τότε έχει βγει το 75% περίπου της ύλης, είναι σαν ένα ‘μαξιλάρι’ που σε βοηθά να τα μαζέψεις όλα και να το πιάσεις από την αρχή. Κι αυτό αξιοποιείς στη μελέτη σου». Αγχωμένη στην αρχή, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το χρόνο της αλλά και το διάβασμά της. Η σωστή οργάνωση, τη βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της. «Τα σαββατοκύριακα, διάβαζα 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα. Είχα ένα πρόγραμμα – ήξερα τί θα κάνω και πότε. Είχα μία σειρά. Κι αυτό το πρόγραμμα με βοήθησε να αποβάλω το άγχος».

Η Ανδριάνα Θεοφυλάτου, απόφοιτος του Πρότυπου Λυκείου Πατρών, έγραψε στη Νεοελληνική Γλώσσα 17,2, στα Μαθηματικά 19,8, στη Χημεία 19,1 και στη Φυσική 18,2. «Θα με ενδιέφερε κάποια πολυτεχνική σχολή εδώ στην Πάτρα – είμαι ανάμεσα στους Ηλεκτρολόγους και στους Μηχανολόγους. Και θέλω να διερευνήσω περισσότερο την επαγγελματική αποκατάσταση και μετά να αποφασίσω πως θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου – θα με βοηθήσουν από το φροντιστήριο Διακρότημα για να αποφασίσω. Άλλωστε, έχει ήδη γίνει κάποια προετοιμασία από το φροντιστήριο, γιατί κάθε χρόνο κάνουν σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, σκοπεύω να απευθυνθώ και σε κάποιον ειδικό από τους χώρους, που οδηγούν οι σχολές που με ενδιαφέρουν», εξηγεί η ίδια.

Σχετικά με την πορεία της μέχρι τις Πανελλαδικές εξετάσεις, υπογραμμίζει: «Ήταν δύσκολη η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στο σχολείο. Αλλά και στη ζωή πέρα από όλα αυτά», για να προσθέσει: «Επικεντρωνόμουν στο διάβασμα και παραμέλησα τα άλλα. Είμαι πολύ αγχώδης αλλά γενικά κατάλαβα ότι μετράει το καλό και ποιοτικό διάβασμα. Προσωπικά, αφιέρωνα χρόνο ανάλογα με τις υποχρεώσεις του σχολείου και του φροντιστηρίου. Υπήρχαν μέρες που επειδή είχα πολλές ώρες φροντιστήριο, επέλεγα να μην κάνω τίποτε. Ενώ υπήρχαν και μέρες που είχα λιγότερες ώρες, που τότε μελετούσα συνέχεια. Γενικά, προσπαθούσα να μην αφήνω τις πιο δύσκολες στιγμές να με καταβάλουν, να μην επηρεάζουν την απόδοσή μου και να διατηρώ την ποιότητα της μελέτης μου».

Ο Αντώνης Παπανικολάου από την Νέα Ιωνία Βόλου συγκέντρωσε στις πανελλαδικές 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 18,4 στην Έκθεση και 19.9 στη Χημεία. «Περίμενα ότι τα πήγα καλά, όμως δεν περίμενα τόσο καθώς είχα αμφιβολίες για την Έκθεση, που είναι πιο υποκειμενικό μάθημα», είπε στο magnesianews.gr. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά, που μόλις έκλεισε επιτυχημένα ως απαιτητική, που ήθελε μέτρο και όχι τόσο οργάνωση. «Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, 5 ωρών καθημερινά αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι στον Μάιο έβγαινα 2-3 φορές τον μήνα», τόνισε ο Αντώνης.

O Γιάννης Λάλος από την Μυτιλήνη συγκέντρωσε μέσο όρο 19,3 στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. «Είχε περισσότερη πίεση η φετινή χρονιά, ήθελε περισσότερο διάβασμα, αλλά στο τέλος βγήκε», ανέφερε στην ιστοσελίδα stonisi.gr, προσθέτοντας ότι στην αρχή της προετοιμασίας του δεν ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα, το οποίο όμως διαμόρφωσε όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις.



«Θέλω να ασχοληθώ με την Ιατρική. Θα περάσω είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη και μετά θα αποφασίσω ποια πόλη», δήλωσε. «Από μικρός μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να βοηθάς τους ανθρώπους. Προφανώς λαμβάνεις υπόψη και την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά κυρίως μου αρέσει αυτό το λειτούργημα», είπε.

Με σταθερό στόχο το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και με ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας από τη Λάρισα βλέπει πλέον να ανοίγει μπροστά του ο δρόμος για τη σχολή που, όπως λέει, ήθελε από μικρός. Ο νεαρός μαθητής από την Λάρισα είναι ένας από τους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, που συγκέντρωσε 19.040 μόρια.



Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας αναφέρει ότι η Πληροφορική δεν ήταν μια επιλογή που προέκυψε την περίοδο των Πανελλαδικών, αλλά μια προσωπική ενασχόληση που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. «Από 10 χρονών ασχολούμαι με τον προγραμματισμό. Η Πληροφορική ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα και αυτή η σχολή ήταν ο στόχος μου», σημειώνει, περιγράφοντας μια διαδρομή που είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση αρκετά πριν φτάσει στη Γ’ Λυκείου.

«Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η πίεση και το πώς θα συνδυαστούν όλα: το σχολείο, το φροντιστήριο και το διάβασμα», σημείωσε. «Ήξερα ότι είχα γράψει πολύ καλά και πίστευα ότι θα περάσω στη σχολή που ήθελα», σημειώνει, μιλώντας για την ικανοποίηση που ένιωσε όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα. «Θέλω να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια», δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Θέλω να γνωρίσω τη φοιτητική ζωή στην Αθήνα», αναφέρει, βλέποντας τη μετάβαση στο πανεπιστήμιο ως μια νέα περίοδο, τόσο για τις σπουδές του όσο και για τις εμπειρίες που θα φέρει η ζωή μακριά από τη Λάρισα.

Τα δίδυμα από τη Ρόδο με τα… 63 μόρια διαφορά

Βαθμολογία άνω των 19.300 μορίων συγκέντρωσαν δύο δίδυμα αδέλφια από τη Ρόδο στις Πανελλαδικές εξετάσεις, έχοντας διαφορά μόλις… 63 μορίων.

Πρόκειται για τον Γιάννη και ‘Αννα Παπαοικονόμου, μαθητές του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης Παπαοικονόμου συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των Θετικών Σπουδών, με στόχο την εισαγωγή του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ η δίδυμη αδελφή του ‘Αννα, συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των Σπουδών Υγείας και πλέον βάζει πλώρη για την Ιατρική Σχολή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης χαρακτήρισε τη χρονιά της προετοιμασίας ευχάριστη, παρά την πίεση των εξετάσεων, τονίζοντας πως η στήριξη από καθηγητές, φίλους και οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

«Οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο ίδιος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον χώρο της ηλεκτρολογίας, των υπολογιστών και του προγραμματισμού, αν και δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στην επιλογή του..

Από την πλευρά της, η ‘Αννα περιέγραψε τη σχολική χρονιά ως μια φυσιολογική με λίγη περισσότερη πίεση και λιγότερες ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αφήσει το άγχος να κυριαρχήσει. Αν και αρχικά σκεφτόταν τη Φαρμακευτική, πλέον δηλώνει ότι στόχος της είναι η Ιατρική. Στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν Πανελλήνιες την επόμενη χρονιά, σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Να συνεχίσουν να ζουν κανονικά τη ζωή τους. Να μην βάλουν παύση στην καθημερινότητά τους λόγω των Πανελλαδικών. Να βγαίνουν με τους φίλους τους, να περνούν χρόνο με την οικογένειά τους και να μην το ζήσουν με υπερβολικό άγχος».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και σε όσους δεν πέτυχαν τους στόχους τους, επισημαίνοντας ότι οι Πανελλήνιες αποτελούν μόνο έναν σταθμό στη ζωή. «Το μέλλον είναι ακόμη μπροστά τους. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ο τελικός προορισμός και δεν κρίνουν τη ζωή κανενός», σημείωσε.

Οι αριστούχοι από την Πάτρα

Τέσσερις απόφοιτοι λυκείων της Πάτρας, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν πολύ υψηλές βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις, μιλούν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για τους στόχους που έχουν θέσει, αλλά και τις προσπάθειες που κατέβαλλαν κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Ανδρέας Οικονομόπουλος: «Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου»

Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο οποίος συγκέντρωσε 19.800 μόρια, έχει ως στόχο να εισαχθεί στην σχολή Μηχανολόγων – Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «από την πρώτη Λυκείου λάτρευα την φυσική και ήθελα να ασχοληθώ με μία σχολή που είχε πολύ φυσική και μαθηματικά» προσθέτοντας: «Αρχικά σκεφτόμουν να πάω στο Φυσικό, αλλά ψάχνοντας σε πρόγραμμα σπουδών κατάλαβα ότι η σχολή Μηχανολόγων – Αεροναυπηγών μού ταιριάζει περισσότερο. Επίσης, έχω επηρεαστεί από τον αδερφό της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν και αυτός αεροναυπηγός. Τον έχω σαν πρότυπό μου, αν και δυστυχώς δεν το γνώρισα ποτέ, γιατί απεβίωσε πριν γεννηθώ. Έχω ακούσει πολλά για αυτόν και τον νιώθω σαν έναν ήρωά μου».

Μιλώντας για την τελευταία χρονιά στο Λύκειο και την προετοιμασία για τις εξετάσεις, λέει ότι «ήταν η καλύτερη της ζωής μου» και συνεχίζει: «Αν και σίγουρα υπήρχε έντονη πίεση μαθημάτων και αυστηρό πρόγραμμα, θεωρώ ότι μου έδωσε μία ευκαιρία να διακρίνομαι διαρκώς, να δοκιμάζω τις ικανότητές μου και να γίνομε διαρκώς καλύτερος.

Πάντως, είχα ένα συνεχές άγχος με την έκθεση, γιατί είναι ένα απρόβλεπτο μάθημα, όπως επίσης και με την χημεία, διότι ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν το είχα δουλέψει πολύ καλά. Έτσι, μου πήρε λίγο καιρό να προσαρμοστώ, αλλά με αρκετή προσπάθεια κατάφερα να μελετήσω όπως πρέπει την χημεία».

Μιλώντας ο Ανδρέας Οικονομόπουλος για τον ελεύθερο χρόνο, σημειώνει ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν προετοιμάζεται κάποιος για την πανελλαδικές εξετάσεις» και συνεχίζει: «Τα περισσότερα παιδιά, και το θαυμάζω αυτό, διαβάζουν όσο περισσότερες ώρες μπορούν, γιατί έχουν άγχος, νιώθουν πίεση και έχουν βάλει στόχους στους οποίους είναι αφοσιωμένοι. Ωστόσο αγνοούν τον ελεύθερο χρόνο, που θεωρώ ότι είναι ίσως και πιο σημαντικός από το διάβασμα. Και τούτο διότι ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει χρόνο να διώχνει το άγχος, να κάνει κάτι που του αρέσει, να μπορεί να είναι λίγο ο εαυτός του και όχι μόνο ένας καλός μαθητής. Τα περισσότερα παιδιά συγχέουν την επίδοση στα μαθήματα με την αξία τους και αυτό ενισχύει το άγχος, ενισχύει την κούραση και ενώ μπορεί να διαβάζουν πάρα πολλές ώρες, δυστυχώς στο τέλος δεν αποδίδουν όσο θα μπορούσαν, ακριβώς γιατί δεν είχαν αυτό το χρόνο να ξεκουραστούν και να ηρεμήσουν.

Εγώ, αν και είχα αυστηρό πρόγραμμα, φρόντιζα πάντα, να έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις πανελλαδικές και ανάμεσα στα μαθήματα φρόντιζα να διαβάζω λιγότερο, δηλαδή πριν από κάθε εξεταζόμενο μάθημα φρόντιζα το απόγευμά μου να είναι ελεύθερο για να μπορώ να ηρεμήσω, να αποφορτιστώ από το άγχος και να πάω με όρεξη να γράψω. Τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς δεν το κάνουν αυτό και ενώ ξέρουν ότι μπορεί λόγω του άγχους και της κούρασης να μην αποδώσουν όσο θα μπορούσαν».

Όσον αφορά στους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές το 2027, ο Ανδρέας Οικονομόπουλος τούς συμβουλεύει «να έχουν ελεύθερο χρόνο, να ξεκουράζονται, να μην αγχώνονται, να μην πιέζονται με τα μαθήματα να συνεχίσουν να ασχολούνται με το χόμπι τους και να είναι ο εαυτός τους».

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι «η αξία ενός παιδιού δεν είναι η επίδοσή του σε ένα μάθημα, είναι πολύ περισσότερα από αυτό». Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά, «ακόμα και μία αποτυχία, δεν πρέπει να προκαλέσει απογοήτευση, γιατί και εγώ είχα φέτος αποτυχίες, διότι υπήρξαν διαγωνίσματα που δεν έγραψα καλά, αλλά αυτό που έκανα είναι ότι δεν άφησα να με κρατήσουνε πίσω και να μου ρίξουν την ψυχολογία».

Επίσης, τονίζει ότι «όλα τα παιδιά έχουν αξία που ξεπερνά το διάβασμα και τις επιδόσεις στα μαθήματα, για αυτό πρέπει να πιστεύουν πραγματικά στον εαυτό τους και να φροντίζουν να τον αγαπούν».

Ηλιάνα Γκόγκα: «Θέλω να προσφέρω στο συνάνθρωπο»

Η Ηλιάνα Γκόγκα συγκέντρωσε 19.600 μόρια και στόχος της είναι να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ «η Ιατρική είναι ένα επάγγελμα που με ενδιαφέρει και ειδικότερα ο τομέας της Ψυχιατρικής, γιατί θέλω να προσφέρω στο συνάνθρωπο, αφού αυτό είναι το όνειρό μου».

Μιλώντας για την προετοιμασία που έκανε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είπε ότι «δεν ήταν ιδιαίτερα αγχωτική η τελευταία χρονιά στο Λύκειο, όπως θα πίστευαν πολλοί άνθρωποι, απλά χρειάζεται πολλή ψυχραιμία, μία καλή βάση και εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου και τους καθηγητές σου».

Ακόμη, αναφέρει ότι «αυτή η χρονιά ήταν λίγο πιεστική ως προς το χρόνο, αλλά δεν ήταν ένα συνεχόμενο άγχος».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «αντιμετώπισα δυσκολίες προς το τέλος, δηλαδή όσο πλησίαζε η ημερομηνία έναρξης των πανελλαδικών, γιατί είναι η πίεση του χρόνου, νιώθεις ότι θέλεις πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστείς, να κάνεις επαναλήψεις, δηλαδή μετά το Πάσχα ήταν η χρονική περίοδος που ένιωσα ιδιαίτερα άγχος».

Όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο της, η Ηλιάνα Γκόγκα αναφέρει ότι «είχα ελεύθερο χρόνο, κυρίως στην αρχή της χρονιάς, αλλά όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις ο χρόνος αυτός μειωνόταν». Πάντως, όπως συμπληρώνει, «είχα χρόνο να ξεκουράζομαι, να μιλάω με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου».

Σχετικά με τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, τους συμβουλεύει, «να έχουν πίστη στον εαυτό τους και στην προσπάθειά τους, να κάνουν αυτό που θα έχει αποτέλεσμα για τους ίδιους, να νιώθουν σίγουροι και να μη συγκρίνονται με τα άλλα παιδιά».

Θεμιστοκλής Βανταράκης: «Δεν διάβαζα άπειρες ώρες»

Ο Θεμιστοκλής Βανταράκης, ο οποίος συγκέντρωσε 19.500 μόρια, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποια σχολή θα δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, καθώς, όπως λέει, θα διαλέξει είτε την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε το Χημικό, ή τη σχολή Χημικών Μηχανικών.

Περιγράφοντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ την τελευταία χρονιά στο Λύκειο και την προετοιμασία για τις εξετάσεις, την χαρακτήρισε αγχωτική και πρόσθεσε: «Είμαι αγχώδες άτομο, αλλά είχα μεγάλη υποστήριξη και από την οικογένειά μου και από τους καθηγητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και τελικά κατάφερα να αποβάλω λίγο όλο αυτό το άγχος».

Επίσης, όπως ανέφερε, «υπήρξε μία περίοδος που δεν είχα τόσο καλές επιδόσεις σε κάποια μαθήματα, όπως στην έκθεση και στην φυσική, όπου δεν ξέρω αν οφειλόταν στην απουσία διαβάσματος. Πιο πολύ αγχωνόμουν να γράψω στο φροντιστήριο. Όμως, έπειτα από μία συζήτηση που είχα με τον υπεύθυνο καθηγητή, με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε την ώθηση να συγκεντρωθώ και πάλι και έτσι απέβαλα αυτό το άγχος».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «είχα ελεύθερο χρόνο, διότι δεν διάβαζα άπειρες ώρες» και συμπληρώνει: «Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα αφιέρωνε έξι ώρες κάθε ημέρα στο διάβασμα. Εγώ διάβαζα περίπου τρεις ώρες την ημέρα και μάλιστα όχι πάντα».

Όσον αφορά τους μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές του 2027 ο Θεμιστοκλής Βανταράκης τούς συμβουλεύει «να έχουν ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μία ισορροπία, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να μην ταυτίζουν την αξία τους με όποιο βαθμό γράφουν».

Μαρία-Παναγιώτα Μπαμπαλή: «Είχα πίεση, αλλά παράλληλα είχα χαρά, γιατί δούλευα προς έναν υψηλότερο στόχο»

Η Μαρία-Παναγιώτα Μπαμπαλή συγκέντρωσε 19.440 μόρια και στόχος της είναι να εισαχθεί στην Ιατρική Σχολή. Όπως λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «έχω επιλέξει την Ιατρική, διότι από πολύ μικρή ηλικία είχα αποφασίσει να προσφέρω στον τομέα της υγείας. Πιστεύω ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ένα πολύ όμορφο λειτούργημα και καλώς εχόντων των πραγμάτων είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρω»

Μιλώντας για την προετοιμασία που έκανε για τις Πανελλαδικές σημειώνει: «Η τελευταία χρονιά είχε πίεση, ωστόσο είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον περίγυρό μου, από τους καθηγητές μου και από τους συμμαθητές μου. Ένιωθα πολύ προστατευμένη στο περιβάλλον μου. Ταυτόχρονα, επειδή είμαι αισιόδοξη, κατάφερα να διαχειριστώ πολύ καλά την προετοιμασία. Γιατί πάντα ήμουν χαρούμενη με αυτό που έκανα και με ενδιέφεραν αυτά που διάβαζα. Είχα πίεση, αλλά παράλληλα είχα και χαρά, γιατί δούλευα προς έναν υψηλότερο στόχο».

Επίσης, όπως λέει, «ένιωσα κάποια εξάντληση κυρίως κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, όπου έπεσα λίγο ψυχολογικά, γιατί απλά είχα πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου και αγχωνόμουν, σκεπτόμενη το ενδεχόμενο να μην πετύχω αυτά που ήθελα».

Πάντως, όπως τονίζει, «είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και μάλιστα ένιωθα τύψεις γι’ αυτό, διότι έβλεπα συμμαθητές μου να πιέζονται πολύ χρονικά, ενώ εγώ είχα αρκετές ώρες που τις αφιέρωνα στους φίλους μου, στη μουσική και στην ξεκούραση».

Σχετικά με τους μαθητές που θα δώσουν Πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, τους προτρέπει «να ακούν το σώμα τους, όταν νυστάζουν να πηγαίνουν για ύπνο, όταν αισθάνονται ότι είναι κουρασμένοι να βγαίνουν από το σπίτι, να περπατούν και να έχουν δίπλα τους άτομα που να τους στηρίζουν. Ακόμη, χρειάζεται πολλή προσωπική δουλειά, αφού εγώ, για παράδειγμα, ήμουν πάντα συνεπής με το διάβασμα όλα τα χρόνια και η επίτευξη του στόχου δεν ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης μόνο τον τελευταίο χρόνο στο Λύκειο».

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