Χειροπέδες σε 24χρονο στη Μήλο που διακινούσε ναρκωτικά: Είχε στο σπίτι του «φιξάκια» κοκαΐνης και κάνναβης

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 24χρονος, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Μήλο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αντίσταση κατά της αρχής.



Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, ο 24χρονος εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξή του στη Μήλο και υποβλήθηκε σε στοχευμένο αστυνομικό έλεγχο.



Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 24χρονος επιχείρησε να διαφύγει, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποφύγει τη σύλληψή του.



Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης συνολικού βάρους 117,7 γραμμαρίων, 38 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 412 γραμμαρίων, μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι σχετίζεται με την παράνομη δραστηριότητα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 34χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ, όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

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