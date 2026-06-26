Τσίπρας στους Τομεάρχες της ΕΛΑΣ: Ο κύκλος του Μητσοτάκη έχει κλείσει – Ο κόσμος περιμένει από εμάς προτάσεις, προσοχή στις «πεπονόφλουδες» (Video)

Συνεδριάζει για πρώτη φορά εν σώματι το 50μελές όργανο των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα.

Στην εισήγησή του ο Α. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «ο ελληνικός λαός, που εργάζεται σκληρά καθημερινά και βλέπει τους κόπους του να χάνονται από την ακρίβεια, την ανοργανωσιά και την διαφθορά, μας κοιτάζει, μας κρίνει, και περιμένει από μας, από εσάς, όσα από κανέναν άλλο. Περιμένει να μην είμαστε “σκιώδεις”, όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά του, με το λόγο και την πράξη μας. Περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά. Περιμένει να σταθούμε με θάρρος και περίσκεψη απέναντι σε μια κυβέρνηση που παράγει περισσότερη αδικία και περισσότερη διαφθορά από όση ακόμα και το φθαρμένο πολιτικό σύστημα μπορεί να καταναλώσει».

«Περιμένει να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη παντού και να χτίσουμε με επιμονή, υπομονή, γνώση, και κυρίως σε διάλογο με όσους αφορούν, λύσεις για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Περιμένει απαντήσεις για τα σχολεία και τις σπουδές των παιδιών του, για τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία, για τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές του, για το μέλλον της επιχείρησης του, για την ασφάλεια του. Περιμένει ασφαλώς όχι μόνο κριτική αλλά προτάσεις, κυρίως προτάσεις. Σχέδιο, μετρήσιμα βήματα, ρεαλισμό αλλά και ρήξεις όπου χρειαστεί», συμπλήρωσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «είναι περισσότερο από εμφανές ότι δυσφορεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών με το υψηλό κόστος ζωής και με την ανικανότητα, την έλλειψη βούλησης από τη πλευρά της κυβέρνησης να το περιορίσει. Είναι περισσότερο από εμφανές ότι δυσφορούν οι πολίτες με την εκτεταμένη διαφθορά, τα σκάνδαλα, τη κακοποίηση του κράτους δικαίου. Ακόμη και οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν κάνουμε μόνο εμείς αλλά ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της ίδιας της παράταξης της ΝΔ», προσθέτοντας ότι «ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει».

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητά του. Περιμένει όμως και μια άλλη δημόσια εικόνα. Γιατί ο πολίτης έχει κουραστεί από τη γλώσσα που ακούγεται σωστή αλλά δεν λέει τίποτα. Περιμένει από εσάς λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο. Να εξηγείτε, όχι να εντυπωσιάζετε. Να πείθετε, όχι να επιβάλλεστε. Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία. Με ευγένεια, όχι αδυναμία. Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα. Με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία».

Στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός, ο Α. Τσίπρας είπε ότι «θέλουμε να δώσουμε ως πολιτικός χώρος, αλλά και ως πρόσωπα, ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης. Μια νέα ηθική της πολιτικής, θα την ονόμαζα. Που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας. Στο δέλεαρ της δημοσιότητας, της βουλευτικής έδρας, της υπουργικής καρέκλας, των πάσης φύσεως αξιωμάτων και προνομίων. Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα είδος κομματικής συμμετοχής σήμερα και άσκησης της εξουσίας αύριο, που θα αμφισβητήσει στην πράξη και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι. Ότι σε όλους η προσωπική φιλοδοξία και καριέρα είναι πάνω από τα συμφέροντα της κοινωνίας. Ε, δεν είναι. Και πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι».

Αναφερόμενος, δε, στην περίφημη ρήση του Ηλία Ηλιού για την αριστερά και τις πεπονόφλουδες, ο Α. Τσίπρας σημείωσε ότι «όσα θέλουμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε, να αλλάξει η χώρα και η ζωή των πολλών προς το καλύτερο, προκαλούν ήδη συναγερμό σε όσους κερδοσκοπούν στη σημερινή κατάσταση. Σε όσους βολεύονται στην αδικία και τη διαφθορά. Και διαθέτουν και δύναμη, αλλά και τη χειρότερη κακή θέληση, όπως δείχνει ακόμα και η πιο πρόσφατη ιστορία. Έχουμε με δυο λόγια απέναντί μας ένα βολεμένο κατεστημένο, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη σταθερότητα της καλοπέρασής του και της νομής των δημόσιων ταμείων και αγαθών. Οφείλουμε να μην πατάμε τις πεπονόφλουδες που μας στήνουν. Οφείλουμε να πείσουμε ότι διαθέτουμε την πολιτική αυτογνωσία, την σοβαρότητα, την αποφασιστικότητα, τις προγραμματικές θέσεις, για να πείσουμε και να νικήσουμε».

Η συνεδρίαση, που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αποτελεί το προανάκρουσμα για την αυριανή πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, το οποίο θα αριθμεί 350 μέλη.

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