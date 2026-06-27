Ανδρουλάκης από Ρόδο: Καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια

O Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί της Ρόδου επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6) τη Λαϊκή Αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής, την ακρίβεια και την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

«Με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Από πού προέρχεται, όμως, αυτή η υπεραπόδοση; Από μια υγιή παραγωγική βάση; Από ανταγωνιστικότητα; Από ανθεκτική ανάπτυξη; Όχι, βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και οι υψηλοί έμμεσοι φόροι. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση», πρόσθεσε και κατέληξε: «Για αυτό, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Εμείς δεσμευόμαστε για μια ενιαία αρχή καταναλωτή, που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για μια ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που θα βάλει κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και για στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Για όλα αυτά τα ζητήματα, θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί επτά χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί επτά χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού».

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