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27.06.2026 07:44

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ στο Πακιστάν

27.06.2026 07:44
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credit: Shutterstock

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός σημειώθηκε 63 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Μπαρχάν και είχε εστιακό βάθος 35 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός χωρίς να υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές ή τραυματισμούς.

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