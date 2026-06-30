Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Και όμως! 15 σεισμοί στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτεροι από τα 7,2 Ρίχτερ της Βενεζουέλας

Με ανάρτηση στα social media, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με αφορμή τον μεγάλο, διπλό σεισμό, στη Βενεζουέλα, αναφέρθηκε στο δυναμικό της Ελλάδας και πόσα Ρίχτερ έχει δώσει στο παρελθόν.

Στην ανάρτησή του, ο σεισμολόγος τονίζει πως αρκετοί μεγάλοι σεισμοί αναθρωρήθηκαν ενώ ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί επίσημα είναι τα 8,3 Ρίχτερ στην Κρήτη το 1303.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Ποιά είναι τα μεγαλύτερα μεγέθη σεισμών που έχουν γίνει στην Ελλάδα; Για να απαντήσω έλαβα υπόψη μου γεωλογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα από την αρχαιότητα μέχρι το 1899, και επιπλέον ενόργανα δεδομένα για τους μετά το 1900 σεισμούς.

Τα περισσότερα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί σε μελέτες και βιβλία δικά μου, λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμήσεις άλλων ερευνητών.

Παραθέτω 15 σεισμούς με μέγεθος τουλάχιστον 7.2, δλδ. όσο ο μικρότερος εκ των δύο σεισμών της Βενεζουέλας. Τα μεγέθη αυτά, ιδίως της ιστορικής περιόδου, έχουν σημαντικό σφάλμα (±0.3 ή και περισσότερο). Οι περισσότεροι σεισμοί ήταν επιφανειακοί, πολυ λίγοι ήταν ενδιάμεσου βάθους, δλδ. με βάθος εστίας μεγαλύτερο των 60 χλμ. (π.χ. 1856 και 1926).

Αν δεν δείτε γνωστούς καταστροφικούς σεισμούς (π.χ. Χίος 1881), αυτό αιτιολογείται από το ότι η λίστα που ακολουθεί παραθέτει σεισμούς με βάση μόνο το μέγεθος και όχι τη βλαβερότητά τους. Μπορεί να μη δείτε σεισμούς οι οποίοι αλλού αναφέρονται με μεγαλύτερο μέγεθος και θα αναμένατε να τους δείτε, π.χ. Κεφαλονιά 1953. Δεν τους βλέπετε εδώ γιατί τα μεγέθη τους αναθεωρήθηκαν και βρέθηκαν μικρότερα του 7.2.

Τα μεγέθη που παραθέτω πιθανότατα είναι τα μεγαλύτερα που μπορεί να γίνουν στις σντίστοιχες περιοχές, αν και για την «προβολή» στο μέλλον χρειάζονται πολύ περισσότερα στοιχεία.

Η λίστα των 15 σεισμών είναι η εξής:

227 π.Χ. Ρόδος 7.5

142 μ.Χ. Ρόδος 7.2

365 Δ. Κρήτη 8.3

1303 Α. Κρήτη-Ρόδος 8.0

1481 Ρόδος 7.2

1609 Ρόδος 7.4

1829 Δράμα-Ξάνθη 7.3

1856 Κρητική Θάλασσα 7.6

1867 Κεφαλονιά 7.4

1905 Άθως 7.2

1926 Ρόδος 7.4

1948 Κάρπαθος 7.3

1956 Αμοργός 7.7

1957 Ρόδος 7.3

1981 Β. Αιγαίο 7.2

Διαβάστε επίσης

Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 28χρονο για το συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια

ΕΣΥ: Σε ποια νησιά δεν πηγαίνουν γιατροί – Ποιες ειδικότητες λείπουν

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας