Μέμος Μπεγνής: «Θέλω να ερωτευτώ, να είμαι στα πατώματα κι ας πληγωθώ» (Video)

Για τον έρωτα. τις σχέσεις, αλλά και τα τραύματα που μπορεί να κουβαλά ο καθένας μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας ότι το γεγονός ότι η ψυχοθεραπεία δεν αποτελεί, πια, ταμπού, βοηθά πολλούς ανθρώπολυς να βρουν ξανά τα πατήματά τους.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, τόνισε ότι ο ίδιος δεν έχει απυθυνθεί ποτέ σε κάποιον ειδικό, καθώς ένιωθε ότι λάμβανε ουσιαστικ’η στήριξη από το φιλικότου περιβάλλον, ενώ μιλώντας για τον έρωτα, υπογραμμίζει ότι είναι κάτι που θέλει να βιώνει έντονα στη ζωή του ακόμα κι αν πληγωθεί.

«Η αγάπη είναι το φάρμακο για όλα. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει την αγκαλιά; Ποιος άνθρωπος δεν θέλει την αγάπη; Ακόμη και ο πιο στρυφνός, κακός, εντός εισαγωγικών, άνθρωπος, είναι έτσι γιατί δεν είχε στη ζωή του αγάπη, κατά τη γνώμη μου. Αν τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, θα γίνει… αρνάκι. Θα γίνει βούτυρο. Μιλάμε πια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι μιλάς και ότι υπάρχει παντού βοήθεια. Μπορείς να απευθυνθείς σε ειδικούς και να μιλήσεις, να πεις το πρόβλημά σου. Κάποτε αυτά όλα ήταν ταμπού. Δεν τα επικοινωνούσαμε, γιατί ντρεπόμασταν την κοινωνική κατακραυγή. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις ανθρώπους να μιλάς και να σε βοηθούν να ξεπεράσεις κάποια πράγματα που βίωσες ως μικρό παιδί» είπε αρχικά.

«Δεν έχω πάει ποτέ για ψυχοθεραπεία. Πιστεύω ότι έχω πάρα πολύ καλούς φίλους και συμβούλους, εντός εισαγωγικών, που πάντα τα προβλήματά μου και τα θέματά μου, που ο καθένας έχει θέματα, τα επικοινωνούσα. Γιατί ξέρεις τι; Είμαι πολύ εξωστρεφής εγώ πια, δεν ήμουν τόσο, και ό,τι νιώθω και ό,τι βιώνω, το λέω» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον έρωτα και στον τρόπο με τον οποίο βιώνεται από τους ανθρώπους, τόνισε:

«Ο έρωτας, επειδή είναι κάτι πολύ περίεργο πράγμα… δεν ξέρω τι διεργασίες γίνονται και αρρωσταίνεις τόσο πολύ… και ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και γίνεται το κέντρο του κόσμου σου ξαφνικά, χωρίς να ξέρεις πολλές φορές τον λόγο, νομίζω ότι πλάθουμε έναν άνθρωπο που ερωτευόμαστε στο μυαλό μας έτσι που δεν είναι αυτό τελικά. Το μεγαλοποιούμε πάρα πολύ. Και πιστεύω, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα τελικά… Το ‘χε πει ένας φίλος αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι… γιατί ερωτευόμαστε; Αυτή είναι μια ερώτηση που ποτέ δεν θα απαντηθεί, αλλά νομίζω μέσα μου την έχω απαντήσει ως εξής. Ότι ένα δικό μας τραύμα μεγάλο, κούμπωσε με το τραύμα του άλλου ανθρώπου. Έγινε αυτό το παζλ και όταν κουμπώσαν αυτά τα δύο τραύματα, επειδή ο ένας παίρνει από τον άλλον, ερωτευτήκαμε πάρα πολύ».

Τέλος, ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι έχει αγαπήσει βαθιά και παρά το γεγονός ότι έχει τύχει να πληγωθεί, δεν φοβάται να το ζήσει ξανά και ξανά.

«Πάρα πολύ, νομίζω. Ναι, πολύ. Και αγάπησα πολύ και συνεχίζω και αγαπώ. Αλλά όταν έρθει, καλώς να ‘ρθει. Δεν το συζητώ. Έχω περάσει και δύσκολα. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά… ξέρεις, είμαι από αυτούς που λένε ότι… εγώ τον έρωτα στο μυαλό μου τον έχω πάρα πολύ απλό. Είμαι αμοιβάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέω να ερωτευτώ και δεν με νοιάζει αν πληγωθώ. Οι άλλοι λένε, “Ξέρεις, μήπως αυτό και μήπως πληγωθώ και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί μπορεί σε πέντε μήνες να με αφήσεις”. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ. Δεν πειράζει, θέλω να το ζήσω εγώ, θέλω να ζήσω το τώρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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