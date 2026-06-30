SKY express – Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: «Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απογειώνει τα ταξίδια των νέων με έως 15% έκπτωση στη SKY express»

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα συνεργασία με την SKY express, η οποία εντάσσεται πλέον στο δίκτυο συνεργατών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (European Youth Card – EYCA), προσφέροντας αποκλειστικά προνόμια στους νέους κατόχους της κάρτας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από έκπτωση 10% σε αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού και 15% σε εισιτήρια εξωτερικού της SKY express, αποκτώντας ευκολότερη πρόσβαση σε ταξιδιωτικές εμπειρίες εντός Ελλάδας και εξωτερικού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύει την κινητικότητα των νέων και διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για εξερεύνηση, γνώση και διασύνδεση. Η SKY express, Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς 2025 στην Ευρώπη (ERA), αναπτύσσει το μεγαλύτερο εγχώριο δίκτυο στην Ελλάδα με 33 προορισμούς, ενώ παράλληλα ενισχύει το διεθνές της δίκτυο, το οποίο αριθμεί 27 προορισμούς στο εξωτερικό, φτάνοντας συνολικά τους 60 προορισμούς.

Η συνεργασία αυτή αντανακλά τη διαρκή προσπάθεια του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να επενδύει σε δράσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, μέσα από παροχές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων και προνομίων για τη νέα γενιά.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών της με κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρέχοντας στους νέους πρόσβαση σε υπηρεσίες και εμπειρίες που προάγουν την εξωστρέφεια, την κοινωνική συμμετοχή και την ποιότητα ζωής. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, ενισχύεται η δυνατότητα των νέων να ταξιδεύουν, να γνωρίζουν νέους πολιτισμούς και να συμμετέχουν ενεργά σε μια σύγχρονη και ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινότητα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στηρίζουμε όσα ανοίγουν δρόμους και δημιουργούν προοπτικές για τη νέα γενιά: τις μετακινήσεις, τις σπουδές, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Η νέα συνεργασία με τη SKY express, με έκπτωση έως 15% στα αεροπορικά εισιτήρια, μειώνει το κόστος της μετακίνησης και δίνει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για σπουδές, δράσεις, πολιτιστικές εμπειρίες και νέες παραστάσεις.

Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων συνεργάζεται με αεροπορική εταιρεία. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε το δίκτυο παροχών της Κάρτας, ώστε οι νέοι 13 έως 30 ετών να έχουν περισσότερες δυνατότητες να μετακινούνται, να συμμετέχουν, να γνωρίζουν και να εξελίσσονται. Η στήριξη της νέας γενιάς πρέπει να φαίνεται στην πράξη, με παροχές που μειώνουν το κόστος και κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση σε εμπειρίες, ευκαιρίες και νέους προορισμούς».

Δήλωση της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με τη SKY express, μια σύγχρονη ελληνική αεροπορική εταιρεία που επενδύει στη συνδεσιμότητα και στην ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία. Για πρώτη φορά, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καταφέρνει να εξασφαλίσει, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, συνεργασία με αεροπορική εταιρεία, προσφέροντας στους νέους ένα ουσιαστικό προνόμιο που ενισχύει την κινητικότητα και την πρόσβασή τους σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου παροχών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της νέας γενιάς, δίνοντάς της περισσότερες δυνατότητες να ταξιδεύει, να εξερευνά και να συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή».

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Γρύλος, Ιδιοκτήτης της SKY express δήλωσε :« Στη SKY express πιστεύουμε ότι το ταξίδι δημιουργεί ευκαιρίες και ότι κάθε νέος άνθρωπος αξίζει να έχει πρόσβαση σε αυτές. Με ιδιαίτερη χαρά γινόμαστε η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, συμβάλλοντας ώστε τα ταξίδια, τόσο στο εσωτερικό όσο και – ιδιαίτερα – στο εξωτερικό, να γίνουν πιο προσιτά για τη νέα γενιά. Γιατί κάθε ταξίδι μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ένα σημαντικό επόμενο βήμα: σπουδές, μια επαγγελματική ευκαιρία, μια νέα συνεργασία ή την αρχή μιας νέας πορείας. Η δυνατότητα για εύκολα και προσιτά ταξίδια μπορεί να κάνει τη διαφορά – γιατί κάθε νέος που ταξιδεύει επιστρέφει με κάτι παραπάνω, για τον ίδιο και για τον τόπο του. Για εμάς, αυτή η συνεργασία αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά – στις φιλοδοξίες της και στις ευκαιρίες που αξίζει να έχει.»

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν τις ευκαιρίες μάθησης, έκφρασης και συμμετοχής της νέας γενιάς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο προνομίων και δυνατοτήτων για τους νέους.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: Νέα αρχή, για το μέλλον που μας αξίζει!

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και το 2026 προχωράμε με συνέπεια σε όσα έχουμε σχεδιάσει υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τη νέα γενιά. Είμαστε διαρκώς δίπλα στους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus+ και ευρύ φάσμα δράσεων και προγραμμάτων. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων νεολαίας και δράσεων που δύνανται να σχετίζονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και κινητικότητας εφαρμόζοντας πολιτικές που στηρίζουν τη νέα γενιά στην πράξη.

Εξάλλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με τη διαρκή και αδιάλειπτη υποστήριξή του στη νέα γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας των νέων ενώ ταυτόχρονα παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ν. 4115/30.1.2013, αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας.

Ταυτόχρονα, η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα βάση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13- 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές, ενώ οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα καταστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες, ο αθλητισμός και ο τουρισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας στο europeanyouthcard.gr

Σχετικά με τη SKY express

Συνδέοντας την Ελλάδα με την Ευρώπη και τον κόσμο

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), το 2025, βραβεύτηκε από την ERA (European Regions Airline Association) με την κορυφαία διάκριση, “Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς” στην Ευρώπη, καθώς και με το βραβείο για την “Καλύτερη Περιφερειακή Συνδεσιμότητα”.

Η SKY express κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών στη χώρα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της στο εξωτερικό με 27 διεθνείς προορισμούς και συνεργασίες με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Διαθέτει τον νεότερο στόλο ελληνικής αεροπορικής, αποτελούμενο από 29 υπερσύγχρονα αεροσκάφη, που συνδυάζουν άνεση, τεχνολογία και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

W: www.skyexpress.com

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