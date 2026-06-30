UEFA: Πρόστιμο 500.000 ευρώ στην ΑΕΚ για το Cost Control – Κυρώσεις και σε Γιουβέντους, Τσέλσι, Νιούκαστλ

Με πρόστιμο 500.000 ευρώ τιμώρησε η UEFA την ΑΕΚ για παραβίαση των κανονισμών του Cost Control, λόγω του υψηλού κόστους του ποδοσφαιρικού τμήματός της τη σεζόν 2024/25. Η Ένωση βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο του 70% επί των εσόδων της, χωρίς μάλιστα να έχει έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επέβαλε κυρώσεις συνολικά σε 14 συλλόγους, μεταξύ των οποίων οι Γιουβέντους, Νιούκαστλ, Άστον Βίλα και Τσέλσι.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ΑΕΚ ήταν το δεύτερο μικρότερο μεταξύ των συλλόγων που τιμωρήθηκαν για παραβίαση του συγκεκριμένου κανόνα, μετά από εκείνο της Νις, το οποίο ανήλθε σε 450.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, πολύ πιο βαρύς ήταν ο «πέλεκυς» της UEFA για ομάδες όπως η Στρασμπούρ, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 25 εκατ. ευρώ, και η Άστον Βίλα, που τιμωρήθηκε με 22,5 εκατ. ευρώ. Και οι δύο ομάδες θα έχουν επίσης περιορισμούς στις ευρωπαϊκές λίστες τους.

Κυρώσεις σε 14 συλλόγους από την UEFA

Η UEFA επέβαλε κυρώσεις συνολικά σε 14 συλλόγους, μεταξύ των οποίων οι Γιουβέντους, Νιούκαστλ, Άστον Βίλα και Τσέλσι, για παραβίαση των κανόνων οικονομικής βιωσιμότητας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 30 Ιουνίου η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία.

Η UEFA ανέφερε ότι το Πρώτο Τμήμα του Οργάνου Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων, του Club Financial Control Body, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περιόδου 2025-26 και επέβαλε κυρώσεις για παραβιάσεις του κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων, του κανόνα κόστους ρόστερ και των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Ο κανόνας ποδοσφαιρικών εσόδων, που αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου τεστ ισοσκελισμού της UEFA, γνωστού ως break-even test, απαιτεί από τους συλλόγους να διατηρούν τις συνολικές ζημίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο εντός επιτρεπόμενου ορίου κατά τη διάρκεια περιόδου παρακολούθησης. Τα υπερβάλλοντα ελλείμματα πρέπει να καλύπτονται από ίδια κεφάλαια ή εισφορές των ιδιοκτητών.

Γιουβέντους και Νιούκαστλ σε τριετείς διακανονισμούς

Οι Γιουβέντους, Νιούκαστλ, Νις, Σάντα Κλάρα, Αστάνα και Παρτιζάν δεν συμμορφώθηκαν με τον κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων, ο οποίος αξιολογήθηκε για πρώτη φορά σε τριετή συγκεντρωτική βάση, καλύπτοντας τις οικονομικές χρήσεις που ολοκληρώθηκαν το 2023, το 2024 και το 2025.

Η Γιουβέντους και η Νιούκαστλ συμφώνησαν σε τριετείς διακανονισμούς, οι οποίοι τις υποχρεώνουν να επιτυγχάνουν ετήσιους στόχους και να συμμορφωθούν πλήρως έως το τέλος της σεζόν 2028-29.

Η Γιουβέντους τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ είναι υπό αίρεση, ενώ η Νιούκαστλ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ, με τα 7 εκατ. ευρώ να τελούν σε αναστολή υπό την προϋπόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης.

Και οι δύο σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν επίσης περιορισμούς στην εγγραφή νέων ποδοσφαιριστών στη Λίστα Α των διοργανώσεων της UEFA. Στη Λίστα Α, οι σύλλογοι μπορούν να δηλώσουν έως 25 ποδοσφαιριστές, με οκτώ θέσεις να προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς παίκτες.

Περαιτέρω κυρώσεις είναι πιθανές εάν οι σύλλογοι δεν επιτύχουν τους συμφωνημένους στόχους. Αυτές μπορεί να κυμαίνονται από αυστηρότερους περιορισμούς στις εγγραφές ποδοσφαιριστών έως και αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση της UEFA για την οποία θα προκριθούν.

Η Νις και η Σάντα Κλάρα παραβίασαν επίσης τον κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων, αλλά απέδειξαν ότι οι παραβάσεις ήταν προσωρινού χαρακτήρα.

Η Νις τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ευρώ είναι υπό αίρεση, ενώ η Σάντα Κλάρα με πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 850.000 ευρώ σε αναστολή.

Η Αστάνα και η Παρτιζάν τιμωρήθηκαν με πρόστιμα 100.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα για μικρής έκτασης παραβάσεις.

Τι προβλέπει ο κανόνας Cost Control

Η UEFA επέβαλε επίσης κυρώσεις σε εννέα συλλόγους για παραβίαση του κανόνα κόστους ρόστερ, δηλαδή του Cost Control.

Ο συγκεκριμένος κανόνας περιορίζει τις δαπάνες για μισθούς ποδοσφαιριστών και προπονητών, μεταγραφές και αμοιβές μάνατζερ στο 70% των εσόδων του συλλόγου και των κερδών από πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

Οι Άστον Βίλα, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Νις, Στρασμπούρ, ΑΕΚ, Φιορεντίνα και Φενέρμπαχτσε παρουσίασαν δείκτες κόστους ρόστερ υψηλότερους από το επιτρεπόμενο όριο του 70% για το ημερολογιακό έτος 2025.

Η Στρασμπούρ έλαβε το μεγαλύτερο πρόστιμο για παραβίαση του κανόνα κόστους ρόστερ, ύψους 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατ. ευρώ είναι υπό αίρεση.

Η Άστον Βίλα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 22,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 15 εκατ. ευρώ σε αναστολή.

Η UEFA ανέφερε ότι και οι δύο σύλλογοι διέπραξαν σημαντικές παραβάσεις και θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στην εγγραφή νέων ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2026-27 των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων.

Τα πρόστιμα για Τσέλσι, Νιούκαστλ, ΑΕΚ και τις υπόλοιπες ομάδες

Η Φενέρμπαχτσε τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7 εκατ. ευρώ, η Φιορεντίνα με 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι Τσέλσι και Νιούκαστλ τιμωρήθηκαν με 3 εκατ. ευρώ η καθεμία.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2,5 εκατ. ευρώ, η ΑΕΚ με 500.000 ευρώ και η Νις με 450.000 ευρώ. Το πρόστιμο της Τσέλσι περιλαμβάνει 2 εκατ. ευρώ σε αναστολή.

Η UEFA σημείωσε ότι η Τσέλσι και η Άστον Βίλα είχαν τιμωρηθεί και την προηγούμενη σεζόν, αλλά παρουσίασαν βελτιωτική τάση στους δείκτες κόστους ρόστερ.

Η Μπολόνια και η Νάπολι παρουσίασαν επίσης δείκτες κόστους ρόστερ άνω του 70%, αλλά δεν τιμωρήθηκαν, καθώς οι αποκλίσεις τους αντισταθμίστηκαν από πλεονάσματα στον κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων.

Πρόστιμο και στη Βαρντάρ Σκοπίων

Η UEFA επέβαλε επίσης πρόστιμο 250.000 ευρώ στη Βαρντάρ Σκοπίων για την υποβολή ελλιπών οικονομικών στοιχείων.

Ο σύλλογος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού από μελλοντικές διοργανώσεις της UEFA, εάν επαναλάβει την παράβαση μέσα στις επόμενες τρεις σεζόν.

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