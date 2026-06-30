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01.07.2026 00:12

Αναστάτωση στην Αιδηψό: Ανήλικη ήπιε χλωρίνη

01.07.2026 00:12
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Αναστάτωση επικράτησε στην Αιδηψό, όταν ανήλικο κορίτσι κατανάλωσε κατά λάθος υγρό καθαριστικό που περιείχε χλωρίνη.

Καθώς τα δύο ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας πραγματοποιούσαν διακομιδές άλλων ασθενών, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με περιπολικό. 

Η ανήλικη παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 00:23
PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Αιδηψό: Ανήλικη ήπιε χλωρίνη

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