Αναστάτωση στην Αιδηψό: Ανήλικη ήπιε χλωρίνη

Αναστάτωση επικράτησε στην Αιδηψό, όταν ανήλικο κορίτσι κατανάλωσε κατά λάθος υγρό καθαριστικό που περιείχε χλωρίνη.

Καθώς τα δύο ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας πραγματοποιούσαν διακομιδές άλλων ασθενών, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με περιπολικό.

Η ανήλικη παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών.

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