Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου «Empowering Youth», το οποίο υλοποιεί αδιάλειπτα εδώ και 18 χρόνια, στηρίζοντας έμπρακτα νέους που διακρίθηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου 2026 μέσω της πλατφόρμας studentsawards.helleniqenergy.com.

Από το 2009 έως σήμερα, περισσότεροι από 5.700 αριστούχοι από 60 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος έχουν βραβευτεί μέσω του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί μία από τις μακροβιότερες πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που κατά το σχολικό έτος 2025-2026:

απέκτησαν απολυτήριο με βαθμό 18,1 και άνω,

συγκέντρωσαν μέσο όρο βαθμολογίας 16 και άνω στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,

είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων:

Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων στο Θριάσιο Πεδίο,

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη,

Κοζάνης στη Δυτική Μακεδονία.

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει τη συστηματική προσπάθεια των μαθητών και ενθαρρύνει τη συνέχιση της εκπαιδευτικής τους πορείας, στηρίζοντας τους νέους στα πρώτα τους βήματα ως φοιτητές.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου έτους 2026

Αντίγραφο Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από την αρμόδια Δημοτική Αρχή, για έναν από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου ή Κοζάνης.

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή της HELLENiQ ENERGY. Ο τελικός κατάλογος των δικαιούχων θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://studentsawards.helleniqenergy.com/ και στην ιστοσελίδα της HELLENiQ ENERGY, στις 27Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται ότι τα παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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