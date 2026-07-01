Ατύχημα με ράφτινγκ στο Ξηρόμερο: Αναφορές για νεκρό

Ατύχημα κατά διάρκεια ράφτινγκ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας κάλεσε το απόγευμα στο 112 για να αναφέρει ατύχημα με αγνοούμενο.

Στην περιοχή ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών, Ομάδας Ορμητικών Νερών και της Ορειβατικής Ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., ομάδας της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ομάδας ΣμηΕΑ (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τελικά, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Περισσότερο σε λίγο…

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