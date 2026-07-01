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01.07.2026 23:00

Μουντιάλ 2026: Βέλγιο – Σενεγάλη 0-1 – Live η μάχη του Σιάτλ για μια θέση στους «16» (Video)

01.07.2026 23:00
belgium senegal

Βέλγιο και Σενεγάλη μάχονται στο Σιάτλ στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όποιος προκριθεί απόψε θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Live η εξέλιξη του αγώνα

31΄ Εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και μικρή διακοπή 

24΄Γκολ για τη Σενεγάλη 1-0, μετά από κεφαλία του Σαρ στο δοκάρι ο Ντιαρά παίρνει το «ριμπάουντ» και με πλασέ από κοντά ανοίγει το σκορ

13΄Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη να ανοίξει το σκορ, μετά από σέντρα του Μανέ ο Σαρ σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στο δοκάρι

1΄ Έναρξη αγώνα

Οι ενδεκάδες

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεατέ, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Φανάκεν, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντε Κεταλάρε

Σενεγάλη: Ντιαό, Ντιάτα, Γιάκομπς, Ενιακατέ, Σις, Ι. Γκέιγ, Π. Γκέιγ,Ντιαρά, Μανέ, Εντιαγέ, Σαρ

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