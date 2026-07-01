Μουντιάλ 2026: Βέλγιο – Σενεγάλη 0-1 – Live η μάχη του Σιάτλ για μια θέση στους «16» (Video)

Βέλγιο και Σενεγάλη μάχονται στο Σιάτλ στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όποιος προκριθεί απόψε θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Live η εξέλιξη του αγώνα

31΄ Εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και μικρή διακοπή

24΄Γκολ για τη Σενεγάλη 1-0, μετά από κεφαλία του Σαρ στο δοκάρι ο Ντιαρά παίρνει το «ριμπάουντ» και με πλασέ από κοντά ανοίγει το σκορ

13΄Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη να ανοίξει το σκορ, μετά από σέντρα του Μανέ ο Σαρ σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στο δοκάρι

1΄ Έναρξη αγώνα

Οι ενδεκάδες

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεατέ, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Φανάκεν, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντε Κεταλάρε

Σενεγάλη: Ντιαό, Ντιάτα, Γιάκομπς, Ενιακατέ, Σις, Ι. Γκέιγ, Π. Γκέιγ,Ντιαρά, Μανέ, Εντιαγέ, Σαρ

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