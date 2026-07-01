Μουντιάλ 2026: Βέλγιο – Σενεγάλη 0-1 – Live η μάχη του Σιάτλ για μια θέση στους «16» (Video)

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Βέλγιο και Σενεγάλη μάχονται στο Σιάτλ στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όποιος προκριθεί απόψε θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Live η εξέλιξη του αγώνα
31΄ Εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και μικρή διακοπή
24΄Γκολ για τη Σενεγάλη 1-0, μετά από κεφαλία του Σαρ στο δοκάρι ο Ντιαρά παίρνει το «ριμπάουντ» και με πλασέ από κοντά ανοίγει το σκορ
13΄Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη να ανοίξει το σκορ, μετά από σέντρα του Μανέ ο Σαρ σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στο δοκάρι
1΄ Έναρξη αγώνα
Οι ενδεκάδες
Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεατέ, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Φανάκεν, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντε Κεταλάρε
Σενεγάλη: Ντιαό, Ντιάτα, Γιάκομπς, Ενιακατέ, Σις, Ι. Γκέιγ, Π. Γκέιγ,Ντιαρά, Μανέ, Εντιαγέ, Σαρ
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