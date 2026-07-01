Φωτιά στα Μέθανα: Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

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Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων, σε αγροτοδασική έκταση, θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 65 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετείχαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, στα κινητά των κατοίκων ήχησε το 112 που τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδος, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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