Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που νοσηλευόταν μετά από τροχαίο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, 55χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή 26-6-2026, στη διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα εγκαύματα που υπέστη στο σώμα του, ήταν εκτεταμένα και πολύ σοβαρά, ενώ εξαρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σοβαρή.

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