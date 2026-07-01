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01.07.2026 18:18

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής που νοσηλευόταν μετά από τροχαίο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

01.07.2026 18:18
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Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, 55χρονος οδηγός μηχανής που τραυματίστηκε σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή 26-6-2026, στη διασταύρωση προς το χωριό Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών -Αστερουσίων.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, ενώ στη διάρκεια του περιστατικού η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα εγκαύματα που υπέστη στο σώμα του, ήταν εκτεταμένα και πολύ σοβαρά, ενώ εξαρχής η κατάστασή του είχε χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σοβαρή.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 19:02
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