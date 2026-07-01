Με μεγάλη επιτυχία η συναυλία Πρωτοψάλτη και Πορτοκάλογλου στη Λάρισα

Χιλιάδες Λαρισαίες και Λαρισαίοι κάθε ηλικίας παρακολούθησαν την συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Πάρκο Χατζηχαλάρ το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Εντυπωσιακή ανταπόκριση, με ατμόσφαιρα ζεστή και εγκάρδια, γεμάτη χαρά και θετική διάθεση, επιφύλαξε το κοινό της Λάρισας στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωταγωνιστές δύο από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της Ελληνικής Μουσικής σκηνής, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Από νωρίς το βράδυ, ο χώρος στο πάρκο Χατζηχαλάρ κατακλύστηκε από χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για να παρακολουθήσουν μια υπέροχη μουσική παράσταση.

Η συνάντηση των δύο εξαιρετικών καλλιτεχνών επί σκηνής, χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά και να έχει γίνει μια μεγάλη παρέα, απολαμβάνοντας και τραγουδώντας τις αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες τους.

Λίγο πριν το τέλος της λαμπρής συναυλίας, μια ξαφνική όσο απρόβλεπτη τεχνική βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης διέκοψε την ηχητική ενίσχυση των καλλιτεχνών και των μουσικών της ορχήστρας τους. Η Άλκηστις όμως κι ο Νίκος δεν πτοήθηκαν – συνέχισαν να τραγουδούν a capella μαζί με το κοινό, σε μια ανεπανάληπτη και βαθιά συγκινητική στιγμή που όλοι όσοι βρέθηκαν στο πάρκο Χατζηχαλάρ πήραν μαζί τους ως πολύτιμη ανάμνηση. Οι διοργανωτές μερίμνησαν για την ασφαλή ολοκλήρωση της συναυλίας και την απρόσκοπτη εκκένωση του πάρκου από τους πολυάριθμους θεατές της.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ευχαριστεί θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μας που έδωσαν το «παρών» στην εναρκτήρια συναυλία του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026, για τον ενθουσιασμό, τη δυναμική τους παρουσία, αλλά και την απόλυτη κατανόηση και υποδειγματική συμπεριφορά που επέδειξαν μετά την εκδήλωση του τεχνικού προβλήματος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξίσου ευχαριστεί την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για την καλλιτεχνική παρουσία τους, την εξαιρετική τους συναυλία – και ξεχωριστά για την συγκινητική συνέχιση της παράστασης μετά από το τεχνικό πρόβλημα. Μαζί με τους μουσικούς τους, που κατέθεσαν την ψυχή τους στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες μας χάρισαν μια υπέροχη βραδιά και μια αξέχαστη πολιτιστική εμπειρία, γεμάτη ανθρωπιά και ευαισθησία.

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