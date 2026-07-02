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02.07.2026 17:38

Χρυσοχοΐδης για τους δράστες της φονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν»

02.07.2026 17:38
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Την δέσμευση της κυβέρνησης ότι οι δράστες της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, επανέλαβε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε πως οι δράστες θα συλληφθούν και αυτό είναι μια υπόσχεση που έχει δοθεί από την κυβέρνηση.

«Ας αφήσουμε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, ώστε να οδηγηθούν οι ένοχοι στη Δικαιοσύνη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει: «Η Δημοκρατία απαιτεί δικογραφία και πλήρεις αποδείξεις για να δικαστούν οι ένοχοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των Αρχών, της Δημοκρατίας μας. Θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια. «Είμαστε συντετριμμένοι και θρηνούμε για τη δολοφονία μιας γυναίκας», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι επισκέφθηκε την Αφροδίτη Νέστορα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ερωτηθείς αν η χώρα βρίσκεται μπροστά σε νέο κύμα τρομοκρατίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε κατηγορηματικά αρνητικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα στη Θεσσαλονίκη είναι σήμερα «εντελώς διαφορετική» σε σχέση με το παρελθόν. Υπενθύμισε ότι υπήρχαν δεκάδες καταλήψεις που λειτουργούσαν ως ορμητήρια αναρχικών ομάδων, ενώ σήμερα τα πανεπιστήμια έχουν διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας και ελέγχου.

Όπως είπε, το πανεπιστήμιο πλέον κλείνει στις 10 το βράδυ, ενώ και το οπαδικό φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε ύφεση. Υπάρχει, ωστόσο, όπως ανέφερε, ακόμη μια κατηγορία: οι «νοσταλγοί μιας παλιάς κατάστασης».

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 18:43
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Περιφερειακός Θεσσαλονίκης: Γερανοφόρο γκρέμισε τα υποστηλώματα γέφυρας – Ζημιές σε ΙΧ

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