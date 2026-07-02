Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

Με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ράφαελ Γκρόσι, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον πρώην Σενεγαλέζο πρόεδρο, ήταν η υποψηφιότητα για τον ΟΗΕ και ο ρόλος της Αφρικής στη διεθνή διακυβέρνηση.

Ο Σαλ παρουσίασε στον πρωθυπουργό το πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Αφρικής και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου στο σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.

Κατά την συνάντηση με τον Γκρόσι, συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του ως υποψηφίου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Συζητήθηκαν ακόμα οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

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