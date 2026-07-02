Κεραμέως: Κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας

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Την κατάργηση των περικοπών που επέβαλλε ο νόμος Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις ίσες αμοιβές.
Σύμφωνα με την υπουργό καταργούνται οι περικοπές που υφίστανται οι δικαιούχοι μετά την πάροδο της τριετίας όπως ισχύει με το σημερινό καθεστώς, και επομένως θα λαμβάνουν σύνταξη χηρείας στο 70%.
Η Νίκη Κεραμέως, τόνισε πως «κλείνει μια εκκρεμότητα πολλών ετών». Και με την παρέμβαση της κυβέρνησης «χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρείας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, κι όλα αυτά χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος».
Ειδικότερα σύμφωνα με την υπουργό, με διάταξη που θα έρθει το αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή:
Επιπλέον, η υπουργός ανέφερε πως:
«Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δε θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σώρευσης θα εξακολουθούν να λαμβάνουν δύο συντάξεις.
Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δε θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%».
Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, η εν λόγω σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης οφείλεται στη βελτίωση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, κάτι που επιτρέπει «να μπορούμε να επιστρέφουμε μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία».
Την περσινή χρονιά, σημείωσε κάνοντας μια εισαγωγή, υπήρξε «σημαντική υπεραπόδοση 800 εκ. πάνω από τους στόχους», και «μέρισμα των εσόδων αυτών κατευθύνθηκε αφενός στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1η Ιανουαρίου και αφετέρου στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, ένα αίτημα πολλών χρόνων που ήδη υλοποιήθηκε στο 50% και έχει ψηφιστεί και η περαιτέρω κατάργηση του υπόλοιπου 50%».
Φέτος, συνέχισε, «από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση της πορείας των ασφαλιστικών εσόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου προκύπτει ότι υπερβαίνουμε ήδη το στόχο του μεσοπροθέσμου κατά 517 εκ. χάρη κυρίως στην τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περίπου 2,5 εκ. εργαζόμενους».
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