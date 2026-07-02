Πρωτοβουλία για περισσότερους από 500 νέους δημιουργεί γέφυρες απασχόλησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες

Ένα νέο πρόγραμμα που φιλοδοξεί να διευκολύνει τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας τίθεται σε εφαρμογή, με περισσότερους από 500 ωφελούμενους σε ολόκληρη τη χώρα. Το Bridge to Employment: Future READY (BE Future READY) υλοποιείται από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά σε συνεργασία με την ActionAid, με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Citi Foundation, και θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2028.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στα γραφεία της Citi Greece, στην Αθήνα, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής της Citi Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Αιμίλιου Κυριάκου, της διευθύνουσας συμβούλου της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς, Έφης Λαζαρίδου, της γενικής διευθύντριας της ActionAid Ελλάς, Εύας Πολυζωγοπούλου, καθώς και του γενικού διευθυντή Προγραμμάτων της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς, Δημήτρη Βολουδάκη, ο οποίος παρουσίασε τον σχεδιασμό και τις επιμέρους δράσεις.

Η νέα πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, ενώ προβλέπεται η συμμετοχή και ατόμων ηλικίας 25 έως 29 ετών σε μικρότερο ποσοστό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε νέους που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα, από αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, αλλά και σε άτομα με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε προγράμματα πράσινων δεξιοτήτων (Green Skills), οικονομικού και ψηφιακού εγγραμματισμού, επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, mentoring, καθώς και σε δράσεις που διευκολύνουν την επαφή τους με επιχειρήσεις και πιθανούς εργοδότες.

Κεντρικό εργαλείο του προγράμματος αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα CULTIVATE της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς, μέσω της οποίας νέοι από κάθε περιοχή της Ελλάδας θα μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, να λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη και να αξιοποιούν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, του συντονισμού και της υλοποίησης του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αγροδιατροφικό τομέα και στην πράσινη οικονομία, όπου διαπιστώνεται αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Από την πλευρά της, η ActionAid αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τις οικονομικές, ψηφιακές και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διοργάνωση δέκα βιωματικών εκπαιδευτικών camps, ενός Hackathon επιχειρηματικών ιδεών, εκατό εξατομικευμένων συνεδριών mentoring, δύο Job Fairs σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δέκα κύκλων σεμιναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, καθώς και συνεργασίες με επιχειρήσεις που θα διευκολύνουν την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση ξεκινά την 1η Ιουλίου με τον κύκλο Green Skills, ο οποίος εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη οικονομία και τις σύγχρονες πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας 60 ωρών ο καθένας και απευθύνεται συνολικά σε 240 νέους. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πιστοποίηση ACTA, ενώ η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας CULTIVATE, με συνδυασμό ασύγχρονης διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού, αυτομελέτης και αξιολόγησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο Αιμίλιος Κυριάκου υπογράμμισε ότι το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής εξαρτάται από τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι, μέσω της χρηματοδότησης του Citi Foundation και της συμμετοχής στελεχών της Citi ως μεντόρων, το πρόγραμμα επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες και να αξιοποιήσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση ενός στρατηγικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας.

Η Έφη Λαζαρίδου επισήμανε ότι το πρόγραμμα αξιοποιεί την εμπειρία της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επιχειρηματικότητα, ενώ η συνεργασία με την ActionAid δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδυάζει κατάρτιση, επαγγελματική προετοιμασία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Από την πλευρά της, η Εύα Πολυζωγοπούλου τόνισε ότι για πολλούς νέους η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα αξιοποιεί την εμπειρία της ActionAid στην ανάπτυξη οικονομικών, ψηφιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, με στόχο να μεταφέρει καλές πρακτικές από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί τη δεύτερη χρηματοδότηση της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς από το Citi Foundation μέσω του Global Innovation Challenge. Το 2023 ο οργανισμός είχε επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος Social Farming 360, ενώ συμμετέχει και σε νέα δράση του ίδιου διεθνούς προγράμματος, με επικεφαλής την PRAKSIS, η οποία αφορά την επαγγελματική ένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν στεγαστική επισφάλεια.

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