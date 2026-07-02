Τάνια Μπρεάζου: «Οφείλω τα πάντα στη μαμά μου – Είναι μια γυναίκα ηρωίδα» (Video)

Για τα πρώτα της βήματα στη μουσική αλλα και την προσωπική της ζωή μίλησε η Τάνια Μπρεάζου, επισημαίνοντας ότι ο σύντροφός της, Γιώργος Αμούτζας, είναι πάντα δίπλα της, στηρίζοντας κάθε της βήμα προς την επιτυχία.

«Ο Γιώργος καμαρώνει. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Αν δει κάτι παράξενο, θα το συζητήσει, όπως κι εγώ. Αν δεν δώσω δικαίωμα, δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου. Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σέξι. Μου αρέσει να είμαι σέξι και ο Γιώργος το καμαρώνει όλο αυτό. Ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν, θα πει: “Κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου, αρέσει”. Το καμαρώνει», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Αναφερόμενη στη μητέρα της, η ταραγουδίστρια κάνει λόγο για μια γυναίκα ηρωίδα που τη μεγάλωσε με δυσκολίες και με μοναδικό της μέλημα την αξιοπρέπεια.

«Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος που της οφείλω τα πάντα. Μια γυναίκα ηρωίδα. Και μαμά και μπαμπάς και όλα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη ζωή της να με μεγαλώσει και να μου δώσει συμβουλές, να με κάνει καλό άνθρωπο. Αυτό ήταν το μοναδικό της μέλημα, να με μεγαλώσει με αξιοπρέπεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα άρρωστη, με τομή και ο τότε σύντροφός μου καθόταν στον καναπέ»

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο – Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Ελένη Φουρέιρα: «Φοβόμουν ότι θα με κρίνουν για την καταγωγή μου – Αν έλεγα ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα είχα τις ίδιες ευκαιρίες» (Video)



