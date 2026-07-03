Αποχαιρέτησε ο Γιώργος Λιάγκας – «Είναι η ώρα που σιχαίνομαι κάθε φορά» (Video)

Αυλαία έκλεισε το Πρωινό στον ΑΝΤ1 για τη φετινή σεζόν, με τον Γιώργο Λιάγκα να αποχαιρετά συγκινημένος το τηλεοπτικό κοινό, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν θα βρίσκεται στη θέση αυτή και την επόμενη χρονιά.

Τόνισε, δε, ότι τα πράγματα στην τηλεόραση θα αλλάξουν κατά πολύ από τη νέα σεζόν, μια αλλαγή που θα είναι εμφανής τόσο στα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν, όσο και στους τηλεθεατές.

«Είναι η ώρα που σιχαίνομαι κάθε φορά. Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη της τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί… Πρέπει να πω κάποια λόγια, δεν γίνεται διαφορετικά. Το ποτήρι αυτό πρέπει να το πιω. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες… Τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Στις infotainment εκπομπές, έστω και με μικρή διαφορά, αυτή εδώ η εκπομπή έκοψε πρώτη το νήμα», είπε αρχικά.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία», πρόσθεσε, αποχαιρετώντας συγκινημένος έναν έναν τους συνεργάτες του, Πάνο Κατσαρίδη, Γιώτα Κηπουρού και Δέσποινα Καμπούρη.

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