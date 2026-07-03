Ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο: Εύχομαι να μην πάθουν κάτι αντίστοιχο οι οικογένειες των δραστών

«Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία», είπε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος πήρε εξιτήριο το πρωί της Παρασκευής, μετά τη νοσηλεία του με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο, ο Παναγιώτης Νέστορας είπε χαρακτηριστικά: «Πριν πέντε χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή, έφυγε και η γυναίκα και μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικές τους σκέψεις και ιδέες.

Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια.

Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα. Δείχνουν μίσος για όλους μας.

Η Αφροδίτη από χθες είναι στο Παπανικολάου, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με μερικές πλαστικές. Αλλά γενικά είναι καλά. Μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε, όπως το παλέψαμε και μία άλλη φορά και θα βγούμε νικητές με τη συμπαράσταση όλων σας», συμπλήρωσε ακόμη.

Αναφερόμενος στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, είπε ότι θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της κόρης του, Αφροδίτης, «γιατί δεν μπορεί να περπατήσει, οπότε περιμένουμε τα πρώτα δείγματα από την υγεία. Υπολογίζω την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, όπου έγινε και η ταφή της άλλης κόρης μου.

«Εύχομαι κανένας άλλος άνθρωπος να μην ζήσει τέτοια κατάσταση διότι την πληρώνουν πραγματικά αθώοι», επεσήμανε ακόμη ο Παναγιώτης Νέστορας.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου

«Οι ασθενείς κ. Νέστoρας Παναγιώτης και ο κ. Γ.Π, έλαβαν σήμερα εξιτήριο από το Πνευμονολογικό Τμήμα του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ καθώς αντιμετωπίστηκε η αναπνευστική δυσχέρεια τους από την εισπνοή καπνού και η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε πλήρως αποκατασταθείσα από την επιστημονική ομάδα των θεραπόντων ιατρών.

Η κα Ε.Π, συνεχίζει την νοσηλεία της στην Β Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ-Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και σταθερή κλινική κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.

Εκ της Διοικήσεως

του Νοσοκομείου»

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