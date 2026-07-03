Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Βασίλη Λεβέντη – «Περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε ο θετός γιος του

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τον Βασίλη Λεβέντη στη Βούλα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο και σε εξέλιξη είναι η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας.

Στεφάνια έχουν καταθέσει μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σωκράτης Φάμελλος κ.α.

Ο Μάριος Γεωργιάδης έξω από τον ναό ανέφερε σε δηλώσεις του πριν την εξόδιο ακολουθία: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, μπορεί το αίμα να δημιουργεί συγγένεια, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για σένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για εμένα. Ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».

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