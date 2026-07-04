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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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04.07.2026 00:53

Άγνοια δηλώνει ο Τσουκαλάς για τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο ΕΟΠΥΥ: «Ήταν απλά υποψήφιος βουλευτής, δεν είναι στα μητρώα του ΠΑΣΟΚ»

04.07.2026 00:53
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Για τον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκεται στο κύκλώμα με τις εικονικές συνταγογραφήσεις τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. 

Ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει προσωπικά τον κατηγορούμενο και ότι αν και πράγματι ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ το 2023, σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα.

«Υποψήφιος βουλευτής δεν είναι μία ιδιότητα στο διηνεκές. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ρεφάρει με μία άσχετη υπόθεση που δεν έχει καμία ιδιότητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι μέλος μας, δεν έχει καμία σχέση οργανική με το κόμμα και αν είχε θα αναστέλαμε την κομματική του ιδιότητα, όπως κάναμε πάντα. Κάναμε έλγχο στα μητρώα και δεν τον βρήκαμε», πρόσθεσε.

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