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09.07.2026 06:28

Η βιομηχανία πλαστικών ζητά σταθερούς κανόνες και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της

09.07.2026 06:28
panagiotis gerontopoulos

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Την ανάγκη για ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και ίσους όρους ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά αναδεικνύει η βιομηχανία πλαστικών, προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις εξαντλούν πλέον τα περιθώρια προσαρμογής των επιχειρήσεων.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που προκαλούν οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι η επιστροφή στην ομαλότητα δεν είναι δεδομένη. Οι πρόσφατες εξελίξεις επιβεβαίωσαν, όπως σημειώνουν, ότι οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις γεωπολιτικές κρίσεις, με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος ενέργειας, στις τιμές των πρώτων υλών και στον προγραμματισμό της παραγωγής.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, η κρίση στη Μέση Ανατολή προστέθηκε σε μια μακρά ακολουθία προκλήσεων που ξεκίνησε με την πανδημία, συνεχίστηκε με την ενεργειακή κρίση, τις δυσλειτουργίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις πληθωριστικές πιέσεις και εξακολουθεί να δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής μεταποίησης.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Παναγιώτης Γεροντόπουλος, υπογραμμίζει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε αλλεπάλληλες κρίσεις, ωστόσο η συνεχής προσαρμογή δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο μοντέλο λειτουργίας.

Όπως αναφέρει, η βιομηχανία πλαστικών έχει κατορθώσει να διατηρήσει την παραγωγή, τις εξαγωγές και την τροφοδοσία κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, λειτουργώντας με την ίδια ευελιξία και ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει και τα προϊόντα της. Προειδοποιεί, όμως, ότι τα όρια αυτής της αντοχής δεν είναι ανεξάντλητα.

Κατά τον ίδιο, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης προϋποθέτει ένα σταθερό επιχειρηματικό πλαίσιο, ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων μεταποίησης και ανακύκλωσης, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της εγχώριας βιομηχανίας και της κυκλικής οικονομίας. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις, σημειώνει, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν να επενδύουν, να καινοτομούν και να διατηρούν την εξωστρέφειά τους.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αντιπρόεδρος του ΣΒΠΕ, Στέλιος Κακουλίδης, μεταφέροντας τα συμπεράσματα της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης της EuPC (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών), κάνει λόγο για συνεχή απώλεια ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής μεταποίησης, εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους αλλά και του ολοένα πιο σύνθετου κανονιστικού πλαισίου.

Όπως επισημαίνει, η εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων, όπως ο Κανονισμός για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR), τα μέτρα για τα μικροπλαστικά, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις για ιχνηλασιμότητα και ανταλλαγή δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η αγορά δεν είναι ακόμη σε θέση να απορροφήσει αυτές τις επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα όταν αντίστοιχες υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται στα εισαγόμενα προϊόντα.

Ο ΣΒΠΕ υποστηρίζει ότι η απουσία ισότιμων όρων ανταγωνισμού δημιουργεί μια διαρθρωτική ανισορροπία εις βάρος της ευρωπαϊκής παραγωγής, καθώς οι επιχειρήσεις της ΕΕ λειτουργούν με πολύ αυστηρότερους κανόνες σε σχέση με ανταγωνιστές από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση μόνο εφόσον αυτή συνοδευτεί από πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις ζητούν σταθερό κανονιστικό περιβάλλον, ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος και μέτρα που θα αποτρέψουν τη μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ακόμη ότι η ενεργειακή θωράκιση της χώρας, οι επενδύσεις στις υποδομές, η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής μεταποίησης απέναντι στις κρίσεις που διαμορφώνουν το νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

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