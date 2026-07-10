NYT: Το νέο Air Force One δεν διαθέτει την αμυντική θωράκιση του προηγούμενου – Γι΄αυτό δεν το πήρε ο Τραμπ στην Άγκυρα

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Το νέο προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ δεν διαθέτει τα αμυντικά αντίμετρα του προηγούμενου μοντέλου, αναφέρουν αξιωματούχοι που επικαλούνται οι New York Times.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η έλλειψη τέτοιων δυνατοτήτων αποτελεί πιθανό κίνδυνο όταν ο πρόεδρος ταξιδεύει στο εξωτερικό.

Το νέο Air Force One, με το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ πέταξε στην Τουρκία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δεν διαθέτει τα ίδια αμυντικά αντίμετρα με το παλιό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τον τρόπο αναβάθμισης του αεροπλάνου.

Οι ειδικοί λένε ότι η απουσία τέτοιων δυνατοτήτων στο αεροσκάφος Boeing 747-8, το οποίο δωρήθηκε από το Κατάρ, δημιουργεί πιθανό κίνδυνο κατά τη χρήση του αεροπλάνου στο εξωτερικό, μια κατάσταση που επισημάνθηκε από την αιφνίδια απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ την Τετάρτη να αφήσει την Τουρκία στο παλιό Air Force One, κατόπιν επιμονής της Μυστικής Υπηρεσίας, γράφουν οι New York Times.

Πρώην αξιωματούχοι που δεν συμμετείχαν στην αναβάθμιση του αεροπλάνου του Κατάρ δήλωσαν ότι δεδομένου του γρήγορου ρυθμού του έργου, δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος για να γίνουν όλες οι αλλαγές ασφαλείας.

«Ο χρόνος δεν επέτρεψε όλες τις συνήθεις αλλαγές για το Air Force One, επομένως λείπουν ορισμένα στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια, τις επικοινωνίες και την υποστήριξη», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ο Φρανκ Κένταλ, πρώην γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Δεδομένης της κατάστασης στο Ιράν, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ανησυχίας», δήλωσε ο Κένταλ, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, η οποία συνορεύει με το Ιράν.

Ο Τραμπ ήθελε το αεροπλάνο να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Ο κίνδυνος για την ασφάλεια, γράφουν οι New York Times, εφιστά ακόμη περισσότερο την προσοχή στις απαιτήσεις του Τραμπ για γρήγορο εκσυγχρονισμό των δωρεών αεροσκαφών 747, για την αντικατάσταση του γερασμένου στόλου που χρησίμευε ως επίσημα προεδρικά αεροσκάφη.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι το νέο αεροπλάνο πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό και έχει συχνά παραπονεθεί ότι το παλιό προεδρικό αεροπλάνο δεν ήταν αρκετά εντυπωσιακό για διεθνή ταξίδια.

Οι βουλευτές έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να αποκαλύψει εάν η μετατροπή του αεροπλάνου στο Κατάρ, που συντονίστηκε από την Πολεμική Αεροπορία τον τελευταίο χρόνο, έχει προσφέρει επαρκείς βελτιώσεις στην ασφάλεια.

Η ασφάλεια του αεροσκάφους είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον πρόεδρο, αλλά και για τη μεγάλη αντιπροσωπεία του προσωπικού του Λευκού Οίκου, αξιωματούχων της Μυστικής Υπηρεσίας, δημοσιογράφων και καλεσμένων που ταξιδεύουν με το αεροσκάφος.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του νέου αεροπλάνου, αλλά υπερασπίστηκε την ασφάλειά του.

«Το νέο Air Force One είναι ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος, εξοπλισμένο με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την ασφάλεια του προέδρου και του προσωπικού του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Steven Cheung, διευθυντής επικοινωνίας.

Ωστόσο, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης ότι το αεροπλάνο, δώρο του Κατάρ, ήταν έτοιμο να μεταφέρει τον πρόεδρο, αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι το προσωρινό αεροσκάφος δεν διέθετε όλο τον εξοπλισμό που συνήθως βρίσκεται στο Air Force One, αναφέρουν οι New York Times.

«Δεν ελήφθη κανένα ρίσκο για την ασφάλεια, την προστασία ή τις επικοινωνίες της αποστολής», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε ανακοίνωσή της στις 19 Ιουνίου.

«Ωστόσο, η ομάδα έκανε συμβιβασμούς σε λιγότερο χρησιμοποιούμενα σετ αποστολών που πρέπει να παρέχει η Boeing για να διασφαλίσει τη λειτουργία για τα επόμενα 40 χρόνια», ανέφεραν οι αξιωματούχοι, χωρίς να διευκρινίζουν τι εννοούσαν με τον όρο «λιγότερο χρησιμοποιούμενα σετ αποστολών».

Τα παλαιότερα αεροσκάφη που χρησίμευαν ως Air Force One ήταν εξοπλισμένα με ένα αμυντικό σύστημα σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση πυραύλων που αναζητούσαν θερμότητα. Αυτή η δυνατότητα αναμένεται να συμπεριληφθεί στα νέα αεροσκάφη Boeing.

Διάφορα εξαρτήματα των αμυντικών συστημάτων είναι ορατά στο παλιό Air Force One, κάτω από το φτερό του αεροπλάνου και στην ουρά του. Δεν είναι ορατά στις φωτογραφίες του νέου αεροπλάνου από το Κατάρ, σύμφωνα με έναν τρίτο πρώην αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στο Air Force One έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ σπάνια σε όλη την ιστορία του αεροσκάφους, αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν θεωρηθεί βασική πτυχή των χαρακτηριστικών ασφαλείας του αεροπλάνου.

Παρά την επανέναρξη των έντονων επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι το Ιράν έχει επί του παρόντος σχέδιο να δολοφονήσει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, η Μυστική Υπηρεσία ανησυχούσε αρκετά κατά τη διάρκεια της παραμονής του Τραμπ στην Άγκυρα που ανάγκασε τον πρόεδρο να αλλάξει αεροπλάνο κατά την αναχώρησή του από τη χώρα.

Όταν ανακοίνωσε την αλλαγή, ο Τραμπ πρότεινε μια διαφορετική εκδοχή: ισχυρίστηκε ότι πέταξε το παλιό αεροπλάνο ώστε το νέο να μπορεί να αναχωρήσει νωρίς και να κάνει στάσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις για να το επιδείξει στα στρατεύματα, επειδή το αεροσκάφος είναι «μεγαλοπρεπές».

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