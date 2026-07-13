Αχαΐα: Νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι

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Με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι μεταφέρθηκε νεαρός στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας.
Σύμφωνα με το tempo24.news ο νεαρός δέχθηκε πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο. Οι γιατροί στο Κέντρο Υγείας έσπευσαν να σταματήσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσαν την αστυνομία.
Τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν έρευνες για το αιματηρό περιστατικό, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά ενός άνδρα.
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