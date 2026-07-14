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14.07.2026 13:03

Σοκ για τη ΝΔ στην Αχαΐα: Γκάλοπ δίνει 9,7% στον Σαμαρά και τον Τσίπρα σε απόσταση αναπνοής

14.07.2026 13:03
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Προβληματισμό – τουλάχιστον – προκαλεί στη ΝΔ δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην Αχαΐα για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και δίνει ποσοστό κοντά στο 10% στο – μη ιδρυθέν ακόμα – κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να να βρίσκεται σε απόσταση… στατιστικού σφάλματος από το κυβερνών κόμμα.

Συγκεκριμένα, στη μέτρηση της DATA R.C., στην πρόθεση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα, η Ν.Δ. διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 21,0%, όμως η απόσταση από την ΕΛΑΣ (18,7%) είναι περιορισμένη και δεν επιτρέπει να γίνει λόγος για εκλογική κυριαρχία. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με μονοψήφιο ποσοστό (8,6%), ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, ενώ η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ διατηρούν διακριτή παρουσία. Παράλληλα, το σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων υποδηλώνει ότι η εκλογική εικόνα δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 27,1%, η ΕΛΑΣ 24,1%, 11,1% το ΠΑΣΟΚ, 8,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το ΚΚΕ 5,2%, η Ελληνική Λύση 4,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5% και 3,1% το ΜεΡΑ25.

Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν άρδην όταν στη «συνάρτηση» προστίθεται το υπό διαμόρφωση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού: τότε η ΝΔ πέφτει στο 18,2%, η ΕΛΑΣ στο 17,9% και το «κόμμα Σαμαρά» συγκεντρώνει ποσοστό 9,7%, με υποχώρηση και των υπολοίπων κομμάτων.

Το ενδιαφέρον, επίσης, είναι η… ανθρωπογεωγραφία όσων στηρίζουν τον Μεσσήνιο πολιτικό: το 39% προέρχεται από ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης, το 14,7% από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 12,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 12,5% από τη «γκρίζα ζώνη», το 11,9% από το «Λευκό/Άκυρο», το 11,4% από τη ΝΔ και ένα 10,3% από την Πλεύση Ελευθερίας.

Συμπερασματικά, τουλάχιστον για την περιφέρεια της Αχαΐας, ο Α. Σαμαράς μοιάζει να συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό και να… λεηλατεί όλα τα κόμματα που βρίσκονται στο χώρο της κεντροδεξιάς/δεξιάς, μαζί και τη ΝΔ, από την οποία «τραβάει» πάνω από τον ένα στους 10 ψηφοφόρους της. Και, σημειωτέον, όλα αυτά χωρίς ο πρώην πρωθυπουργός να έχει καν ανακοινώσει το κόμμα του.

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