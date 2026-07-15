Η κυβέρνηση ψάχνει σύμμαχο: Γιατί προτιμά ΠΑΣΟΚ χωρίς Ανδρουλακη και όχι Σαμαρά

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Κάθε μέρα η κυβέρνηση ανοίγει και ένα νέο θέμα σχετικά με τον ποιον θα μπορούσε να έχει κυβερνητικό εταίρο στην περίπτωση που η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία.

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την Δευτέρα εμφανίστηκε να λέει ότι το κυβερνών κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί ακόμα και με τον Αντώνη Σαμαρά αν αυτός δεν έβαζε βέτο να μην είναι αρχηγός της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε να κάνει άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ όχι όμως αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη. Με λίγα λόγια, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε να εννοηθεί ότι θα επιχειρήσουν την διάσπαση του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη αρκεί να βρουν στήριξη από όσους θέλουν να συμπορευθούν με την ΝΔ.

«Εφόσον οι πολίτες δεν θέλουν να μας δώσουν αυτοδυναμία, θα μιλούσαμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, όχι αυτό του κ. Ανδρουλάκη», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η θέση του Άδωνι Γεωργιάδη περί συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η αυτοδυναμία και πως πιθανός κυβερνητικός εταίρος θα ήταν το «υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ», το οποίο, όμως, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, δεδομένης και της συνεδριακής απόφασης του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη για μη συνεργασία με τη ΝΔ.

«Η θέση του υπουργού δεν είναι του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνος στόχος η αυτοδυναμία, πιστεύουμε ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας, δεν μας ενδιαφέρει να γίνουμε ευχάριστοι. Αυτό που λέμε είναι κοστολογημένο και δεν θέλει να χαϊδέψει αυτιά. Έχουμε κάνει πολλά σημαντικά, δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Εφόσον οι πολίτες δεν θέλουν να μας δώσουν αυτοδυναμία, θα μιλούσαμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, όχι αυτό του κ. Ανδρουλάκη», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τόνισε, ακόμα πως «στόχος είναι η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος», επικρίνοντας και την απόφαση του ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο να αποκλείσει συνεργασία με τη ΝΔ.

Η καθημερινή πλέον συζήτηση με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ, δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για το κυβερνών κόμμα καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί στο κυβερνών κόμμα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι θεωρούσαν κάποιοι.

Μάλιστα, στον απόηχο των δηλώσεων Γεωργιάδη πολλά γαλάζια στελέχη έλεγαν ότι οι δηλώσεις του υπουργού υγείας δεν αποκλείεται να έγιναν προκειμένου να σταλεί μήνυμα στους δεξιούς ψηφοφόρους ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ένας από αυτούς, αφού το Μαξίμου σκέπτεται μέχρι και να συνεργαστεί μαζί του και άρα δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος ρόλος να διαφοροποιηθούν υπερψηφίζοντας το κόμμα του.

Στην πραγματικότητα ωστόσο, αυτό που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τα κυβερνητικά στελέχη, έστω και αν δεν το λένε, είναι η στάση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μπορεί να μην παροτρύνει τους ψηφοφόρους να συμπορευθούν με το κόμμα Σαμάρα αλλά ούτε και τους αποθαρρύνει.

Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η σιωπή του εκλαμβάνεται από πολλούς ως έμμεση παρότρυνση προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ ότι μπορούν να προσανατολιστούν και προς άλλες κατευθύνσεις.

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