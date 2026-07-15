ΣΥΡΙΖΑ: Πηγαινοέρχονται τα σενάρια για τη νέα ηγεσία – Σε εξέλιξη η «μαζική έξοδος» βουλευτών, συνεδριάζει η Κ.Ο. για την εκλογή Γραμματέα

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Συνωστισμός βουλευτών στην… έξοδο από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα σημειώνεται από χθες στον ΣΥΡΙΖΑ ενώ σήμερα αναμένεται ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις, ίσως και παραιτήσεις, θα συνεχιστούν.

Χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν τρεις βουλευτές, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Άργους Γιώργος Γαβρήλος και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Σημειώνεται πως μέχρι τέλος της εβδομάδας αναμένεται να στείλει την επιστολή παραίτησης στον Νικήτα Κακλαμάνη ο Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι παραιτείται και πάει στην ΕΛ.Α.Σ. Μετά την επισημοποίηση της παραίτησής του, δρομολογείται η διαδικασία με τους επιλαχόντες – προς το παρόν φαίνεται η έδρα της Εύβοιας να μένει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με φόντο το παραπάνω σκηνικό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το μεσημέρι στη 1 συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο Γραμματέα, σε αντικατάσταση του Διονύση Καλαματιανού ο οποίος παραιτήθηκε την Παρασκευή. Ο Γραμματέας – τη θέση αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Αμανατίδης – πρώτο καθήκον θα έχει την απόφαση για την επανένταξη Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Ακολούθως θα ορίσει νέα συνεδρίαση για την εκλογή προέδρου.

Το πότε θα οριστεί η συνεδρίαση εξαρτάται από το ποια άποψη θα επικρατήσει, καθώς η πλευρά Πολάκη φαίνεται να επιθυμεί μετάθεση της διαδικασίας ίσως και την άλλη εβδομάδα, μετά την Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να προχωρήσει το σκηνικό των αποχωρήσεων, με τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις, να γίνουν όποιες αντικαταστάσεις είναι να γίνουν και να σταθεροποιηθεί λίγο η εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Άλλοι, βουλευτές και στελέχη, λένε ότι προτιμότερο είναι να λήξει αυτή η εκκρεμότητα το συντομότερο δυνατό και για λόγους κοινοβουλευτικής δουλειάς αλλά και για να μη συνεχίζεται η εικόνα ανακατωσούρας και διχασμού.

Ήδη οι δύο επίδοξοι «αντίπαλοι» Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, σε μια άτυπη, μίνι προεκλογική καμπάνια μερικών εικοσιτετραώρων προωθούν τις υποψηφιότητές τους με συνεντεύξεις τους στα ΜΜΕ. Προ ημερών, στέλνοντας μήνυμα στον Πολάκη η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι «δεν είναι η ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες», ο βουλευτής Χανίων απάντησε χθες ότι ο ίδιος είναι η καλύτερη επιλογή για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο ίδιος μπορεί να φέρει ένα αξιοπρεπές ποσοστό και όχι απλώς είσοδο στη Βουλή, για να προσθέσει χωρίς περιστροφές πως η Ρένα Δούρου «δεν μπορεί». Κάτι που προξένησε την αντίδραση και του εκπροσώπου Τύπου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με αφορμή το σχόλιο Πολάκη για τον ίδιο, περί «κακομοιριάς» απάντησε πως «κακομοιριά είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος», αφήνοντας αιχμές και για τον Κασσελάκη.

Το σενάριο για Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με Πολάκη επικεφαλής

Στην προοπτική να εκδηλωθούν κόντρες μεταξύ αυτών που έχουν απομείνει, στο παρασκήνιο φαίνεται να προωθείται το σενάριο της συλλογικής ηγεσίας το οποίο έχει εισηγηθεί ο Νίκος Παππάς, ο οποίος, σε αδρές γραμμές, υποστηρίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη για τον ΣΥΡΙΖΑ ρόλοι υπάρχουν για όλους. Ένα σενάριο που έχει αναδειχθεί τις τελευταίες μέρες μιλά για εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Νίκου Παππά στη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Μέρος αυτού του σεναρίου, το οποίο ακούστηκε στο περιθώριο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και «ξαναζεστάθηκε» χθες, λέει ότι μπορεί να υπάρξει και μια Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα που θα αποτελείται από διάφορα μέλη της Κ.Ε. και θα έχει όμως έναν επικεφαλής, τον Παύλο Πολάκη. Κάτι που μπορεί να καταλήξει σε μια «ρύθμιση» ο Παύλος Πολάκης να είναι άτυπος πρόεδρος στο κόμμα και η Δούρου πρόεδρος στην Κ.Ο.

Βέβαια, το σενάριο αυτό παραπέμπει σε «διαρχία» και ο Πολάκης, στην χθεσινή του συνέντευξη στο «Mega», είπε ότι πρέπει να υπάρξει «ξεκάθαρη» ηγεσία αυτή τη στιγμή, και όχι συλλογική. Είναι με ερωτηματικό λοιπόν αν ο ίδιος θα αποδεχτεί αυτό το μοντέλο, με βάση και το πόσο «σκληρά» διεκδικεί αυτή τη στιγμή την προεδρία της Κ.Ο. και προωθεί την υποψηφιότητά του.

Κάποιοι φαίνεται να πιστεύουν ότι οι υψηλοί τόνοι που σηκώνει ο βουλευτής Χανίων πλασάροντας ότι είναι ο καλύτερος δυνατός αρχηγός, σχετίζονται περισσότερο με το «μετά», όταν θα δοθεί η μάχη για την ηγεσία στο Συνέδριο (αφού ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας των εκλογών). Ο ίδιος πάντως φαίνεται να θεωρεί κρίσιμη την εκλογή, ως σκαλοπάτι και όχι μόνο την διεκδίκηση. Χαρακτηριστικά ανέφερε χθες: «Θα διεκδικήσω την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτός που θα εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα διεκδικήσει και την προεδρία του κόμματος, όταν θα γίνει συνέδριο και εκλογές».

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ως προς αυτό το ζήτημα.

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