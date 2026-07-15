Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα κλείσει κι άλλες θαλάσσιες οδούς – «Στραγγαλισμός» της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, στα ύψη το πετρέλαιο

Takeaways by to pontiki AI Οι συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν προκάλεσαν την αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία απειλεί με αποκλεισμό κρίσιμων θαλάσσιων οδών για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν έτοιμοι να κλείσουν διαδρόμους εξαγωγών, ενισχύοντας τους φόβους για γενικευμένη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν για πιθανό αποκλεισμό του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γεγονός που θα μπορούσε να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία των αγορών για τη σταθερότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

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Οι νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν και η επιμονή του Τραμπ να απειλεί με διαρκή χτυπήματα, ως μέσω επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα: το Ιράν δήλωσε αποφασισμένο έτοιμο να αποκλείσει και άλλες ζωτικής σημασίας θαλάσσιες οδούς.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι πάνω από 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις αμερικανικές επιθέσεις τις «τελευταίες ημέρες», ενώ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χτυπήθηκε η νότια λιμενική πόλη Μπουσέρ του Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός πολιτικής χρήσης της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλείται έναν τοπικό αξιωματούχο. Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), μέσω ανακοίνωσης που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δήλωσαν έτοιμοι να κλείσουν «όλους τους άλλους διαδρόμους εξαγωγών που ωφελούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους», μετά το κλείσιμο του Ορμούζ και την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Στο στόχαστρο το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

«Οι περιφερειακές εξαγωγές ενέργειας είτε μοιράζονται από όλους, είτε στερούνται από όλους», ανέφερε η ανακοίνωση του IRGC, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προκαλέσει γενικευμένη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν θα αξιοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι της Υεμένης, για να αποκλείσει και το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, μέσω της οποίας διέρχονται οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τεράστιος όγκος του παγκόσμιου εμπορίου. Ένα ταυτόχρονο κλείσιμο τόσο του Ορμούζ όσο και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα προκαλούσε πρωτοφανείς αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Τη Δευτέρα, αξιωματούχος των Χούθι προειδοποίησε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να αποκλείσει το πέρασμα αυτό, εφόσον η Σαουδική Αραβία συνεχίσει τις επιθέσεις στη Υεμένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου ακόμη και στα 200 δολάρια το βαρέλι, μεταδίδει το Reuters.

Χτυπήματα των Χούθι

Η απειλή ήρθε μετά τους πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία που ίσχυε μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Χούθι έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023 εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας ότι στοχοποιούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους.

Η νέα προειδοποίηση της Τεχεράνης διατυπώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιχειρήσεων με στόχο, όπως ανέφερε, να αποδυναμώσει τις ιρανικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν επιτέθηκε την τελευταία εβδομάδα σε επτά εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα σχεδόν δώδεκα μέλη πληρωμάτων να σκοτωθούν, να τραυματιστούν ή να αγνοούνται. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επτάωρη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Ορμούζ αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν.

«Κλειστό το Ορμούζ» μέχρι… νεωτέρας

Το IRGC ξεκαθάρισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να υπάρξει, όπως ανέφερε, «το τέλος των κακών της Αμερικής». Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Φεβρουάριο, περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από το συγκεκριμένο πέρασμα, γεγονός που εξηγεί την έντονη ανησυχία των διεθνών αγορών. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων διοίκησης, εφοδιασμού, καυσίμων και στρατιωτικού εξοπλισμού του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι χτύπησαν εγκατάσταση ανεφοδιασμού στο Μίνα Αμπντουλάχ του Κουβέιτ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι η ιρανική αεροπορία έπληξε αμερικανική βάση στο Αζράκ της Ιορδανίας, στοχεύοντας υπόστεγα αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ορισμένες από τις αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν εξαπολυθεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ιορδανία. Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, αφού το Brent έκλεισε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου και το αμερικανικό West Texas Intermediate στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Ιουνίου.

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