ΣΒΕ: Κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας η επιτάχυνση των επενδύσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

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Η ανάγκη να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με αιχμή την επέκταση του 6ου Προβλήτα αλλά και την ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και της ΟΛΘ Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΒΕ, παρουσιάστηκε η πρόοδος των έργων ανάπτυξης του λιμένα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση του 6ου Προβλήτα, μια επένδυση που θεωρείται κομβικής σημασίας για την αναβάθμιση του μεγαλύτερου λιμανιού της Βόρειας Ελλάδας. Με την ολοκλήρωσή του, το λιμάνι θα αποκτήσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερων πλοίων, αυξάνοντας τη διαχειριστική του ικανότητα και ενισχύοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως διεθνούς διαμετακομιστικού και εμπορευματικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά του ΣΒΕ υπογραμμίστηκε, ωστόσο, ότι η επένδυση δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως χωρίς την ταυτόχρονη αναβάθμιση των υποδομών που συνδέουν το λιμάνι με το εθνικό δίκτυο μεταφορών. Όπως επισημάνθηκε, η άμεση σύνδεση του λιμένα με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και τη βελτίωση της διακίνησης των εμπορευμάτων προς τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας επισήμαναν ότι η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμενικών, οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών μπορεί να περιορίσει σημαντικά το μεταφορικό κόστος, να ενισχύσει την αξιοπιστία των εφοδιαστικών αλυσίδων και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στον εξαγωγικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ τόνισε ότι οι επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να προχωρήσουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς πρόκειται για έργα με ευρύτερη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και τη συνολική ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά της ΟΛΘ Α.Ε., η πρόεδρος Αγγελική Σαμαρά και ο διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Τσάρας, ενώ τον ΣΒΕ εκπροσώπησαν η πρόεδρος Λουκία Σαράντη και η γενική διευθύντρια Βίκυ Λοΐζου.

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