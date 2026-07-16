Τρέχουν στη Ν.Δ. για τα ψηφοδέλτια: Σκληροί ανταγωνισμοί στελεχών ενόψει μείωσης των ποσοστών

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ακολουθώντας τακτικές όπως τα εγκαίνια έργων και τα μέτρα κατά της ακρίβειας για την αλλαγή του πολιτικού κλίματος.

Ο πρωθυπουργός προβληματίζεται από την άνοδο του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις, η οποία φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος επικρατεί αναβρασμός, με την ηγεσία να αναζητά νέα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια ενόψει μιας πιθανής εκλογικής αναμέτρησης εντός του φθινοπώρου.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επιχειρούν να ενισχύσουν τη δυναμική του κόμματος σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, προετοιμάζοντας τις υποψηφιότητες για τις επερχόμενες κάλπες.

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Μπορεί στην κυβέρνηση να μαδούν τη μαργαρίτα για να δουν αν ο πρωθυπουργός θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο του 2026 ή την άνοιξη του 2027, ωστόσο τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται να έχουν μπει για τα καλά στη λογική ότι σύντομα θα βρεθούν απέναντι στην κρίση των πολιτών.

Άλλωστε το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να ακολουθεί μία τακτική που παραπέμπει σε πρόωρες κάλπες. Εγκαίνια έργων, κομματικές εξορμήσεις, μέτρα για την ακρίβεια στην ενέργεια, αλλά και επιθέσεις εναντίον των πολιτών αντιπάλων δείχνουν πως, αν μη τι άλλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αποκλείσει τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

Οι πληροφορίες λένε μάλιστα ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο τον πρωθυπουργό είναι το… «φάντασμα» του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο πλανάται απειλητικά πάνω από τη Ν.Δ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ αρχικά οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έβρισκαν τον πρώην πρωθυπουργό κάτω από το 3%, σήμερα εμφανίζεται όχι μόνο να μπαίνει στη Βουλή, αλλά και να συγκεντρώνει ένα αξιοπρεπές ποσοστό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην Αχαΐα για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» χωρίς το κόμμα Σαμαρά η Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει ποσοστό 27,1% και η ΕΛ.Α.Σ. 24,1%. Όταν όμως στην εξίσωση μπαίνει και το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, τότε τα πράγματα αλλάζουν πολύ. Ο Σαμαράς συγκεντρώνει 9,7%, η Ν.Δ. πέφτει στο 18,2% και η ΕΛ.Α.Σ. έρχεται δεύτερη – σε απόσταση αναπνοής από τη Ν.Δ. – με 17,9%.

Αναβρασμός στην Πειραιώς

Το πότε θα αποφασίσει τελικά να στήσει κάλπες ο Μητσοτάκης θα το δει προφανώς μέσα στον Αύγουστο. Άλλωστε το πακέτο που ετοιμάζεται να δώσει στη ΔΕΘ είναι ιδιαίτερα μεγάλο – γύρω στα 2 δισ. ευρώ – και τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του ευελπιστούν για αλλαγή του κλίματος στην κοινωνία.

Ενώ πάντως στο Μαξίμου ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, στην Πειραιώς επικρατεί αναβρασμός καθώς ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιθυμεί τα ψηφοδέλτια του κόμματος να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο το κυβερνών κόμμα. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα ποσοστά της Ν.Δ. δεν θα είναι τα ίδια με αυτά του 2023, η Πειραιώς εμφανίζεται να αναζητά νέους υποψηφίους οι οποίοι μαζί με τους παλαιούς δυνατούς βουλευτές θα καταφέρουν να προσελκύσουν τους δεξιούς ψηφοφόρους.

Οι υποψηφιότητες στην Αθήνα…

Η Α’ Αθήνας αποτελεί το κάστρο της Ν.Δ. καθώς στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει ποσοστό 43,27%. Στις ευρωεκλογές ωστόσο είχε καταγράψει μεγάλες απώλειες με το ποσοστό να φτάνει 28,32%.Στόχος των στελεχών της Ν.Δ. είναι να καταφέρει τα ποσοστά του κόμματος να γράψουν τον αριθμό 4 μπροστά.

Στην εκλογική αυτή περιφέρεια κατεβαίνει το βαρύ πυροβολικό της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πρώτος, αλλά και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Ακολουθούν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης Θανάσης Πλεύρης και ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος. Σε αυτήν την περιφέρεια θα πολιτευθεί και η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου, αλλά και ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.

Στη Β’ περιφέρεια, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη με πληθυσμό πάνω από 550.000, λίγο – πολύ η Ν.Δ. εμφανίζεται να διατηρεί τις δυνάμεις της. Πέρα από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τον πρώην υπουργό Δημήτρη Καιρίδη, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και την πρώην υφυπουργό Ζωή Ράπτη, υποψήφιος θα είναι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που θα πολιτευθεί στον Νότιο Τομέα, έχει φέρει ανακατατάξεις σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια, κυρίως στους νυν βουλευτές που βρίσκονται από την πέμπτη θέση και μετά, όπως η Σοφία Βούλτεψη, η Άννα Καραμανλή, ο Χάρης Θεοχάρης και ο Γιάννης Καλλιάνος.

…στον Πειραιά…

Στην Α’ Πειραιώς αναζητούνται ακόμα τα πρόσωπα που θα ενισχύσουν το σημερινό ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει την υπουργό Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και τους βουλευτές Γ. Κατσαφάδο και Ν. Βλαχάκο, ενώ στη Β’ Πειραιώς θα αναζητήσει την ψήφο των πολιτών ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός, όπου ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Μιχάλης Λιβανός θα είναι και πάλι υποψήφιοι.

…και στην Αττική

Στην Ανατολική Αττική κατεβαίνει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ δυνατά εξακολουθούν να παίζουν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, ο Στέλιος Πέτσας και ο Βασίλης Οικονόμου. Ο Γιώργος Βλάχος μάλλον δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με τη Ν.Δ.

Στη Δυτική Αττική δυνατή υποψηφιότητα θεωρείται αυτή του υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου, ενώ, όπως λέγεται, δέχεται τα εσωκομματικά πυρά της πρώην γραμματέως της Ν.Δ. Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία επιθυμεί να εκλεγεί βουλευτής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μάχη που θα δοθεί στα Τρίκαλα ανάμεσα στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον πρώην υπουργό και πρώην γραμματέα της Ν.Δ. Κώστα Σκρέκα, ο οποίος απομακρύνθηκε από το κομματικό πόστο λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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