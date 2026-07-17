Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ – Σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοΐα στο στενό

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Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, νέα επίθεση εναντίον τάνκερ σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, επικυρώνοντας τα τεράστια προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ του Ομάν. Η υπηρεσία ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντική ρύπανση.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler δείχνουν ότι μόλις τρία εμπορικά πλοία διέσχισαν χθες το Στενό του Ορμούζ, τον χαμηλότερο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων από τον Μάιο. Πολλά πλοία ανέστειλαν τα ταξίδια τους ή πραγματοποίησαν αναστροφή πορείας μετά τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και την επανέναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού πλοίων που συνδέονται με το Ιράν.
Η νέα κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει ουσιαστικά παραλύσει ξανά τη διέλευση από το Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως (πριν τον πόλεμο, από το στενό περνούσε το 20% του πετρελαίου και του LNG), προκαλώντας νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Συγκεκριμένα:
Την Τετάρτη είχαν περάσει από το Ορμούζ μόλις 11 πλοία, έναντι περίπου 125 πλοίων ημερησίως που ήταν ο μέσος όρος πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα δεν καταγράφηκε διέλευση υπερδεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) ούτε πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Ωστόσο, δύο VLCC επανεμφανίστηκαν στα συστήματα εντοπισμού AIS εκτός των Στενών, μεταφέροντας από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου το καθένα. Το Colombia Prosperity, φορτωμένο με σαουδαραβικό αργό, κατευθύνεται προς την Οκινάουα της Ιαπωνίας, ενώ το Costa Rica Prosperity, που μεταφέρει ιρακινό αργό Basra Medium, έχει προορισμό την Τουρκία.
Εν τω μεταξύ, το Ιράκ διέκοψε προσωρινά τις φορτώσεις πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, έπειτα από πλήγμα drone σε δεξαμενόπλοιο, πριν οι εργασίες επανεκκινήσουν λίγες ώρες αργότερα.
Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις, δεν θα επιτραπεί η εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους συμμάχους της Χούθι στην Υεμένη να επιχειρήσουν το κλείσιμο και του στενού του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.
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