Το Μουντιάλ έδειξε κόκκινη κάρτα στον Τραμπ – Τα γιουχαΐσματα και τα μπινελίκια της εξέδρας

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Το Μουντιάλ τελείωσε, και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στον τελικό για να πάρει λίγη από τη δόξα των αθλητών. Μπαίνοντας στο στάδιο μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ακούστηκαν εκκωφαντικά γιουχαΐσματα από τη συντριπτική πλειονότητα των Ισπανών και Αργεντίνων φιλάθλων.

Όμως ο πρόεδρος Τραμπ είναι από κείνους τους πολιτικούς που βλέπαμε παλιά στα κόμικς της Marvel. Υπερόπτης, αποσυνδεμένος και εξαχρειωμένος. Το γιουχάισμα επιχειρήθηκε να αποσιωπηθεί στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, έπεσε η ένταση του ήχου, μιλούσε κι από πάνω ο εκφωνητής, αλλά δεν μπορούσε να σβήσει. Το άκουσαν καθαρά και το σχολίασαν όλοι.

Αυτό που δεν σχολίασαν οι δημοσιογράφοι είναι πως ακτιβιστές για τα δικαιώματα στις ΗΠΑ είχαν μοιράσει στους θεατές του τελικού σχεδόν 40.000 κόκκινες κάρτες που οι φίλαθλοι -Ισπανοί και Αργεντίνοι μαζί- έβγαλαν στον Τραμπ και τον Ινφαντίνο από τη στιγμή που πάτησαν στο γρασίδι. Ήταν μια άμεση αναφορά στην επέμβαση του Τραμπ ώστε να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα που δεν επέτρεπε σε κάποιον παίκτη των ΗΠΑ να παίξει κόντρα στο Βέλγιο.

Ο πρόεδρος Τραμπ, θεωρεί τον εαυτό του «μεγάλο άνδρα», άξιο να μείνει στην Ιστορία, και κάνει τα πάντα γι’ αυτό. Ανέβηκε λοιπόν στην εξέδρα για να δώσει τα μετάλλια και το κύπελλο στους αθλητές, αγνοήθηκε επιδεικτικά από κάποιους ποδοσφαιριστές και των δύο φιναλίστ, και μετά αρνιόταν να κατέβει από το επινίκιο βάθρο, παρά τις προτροπές του Ινφαντίνο. Έμεινε στην άκρη για να βγει φωτογραφία με τους Ισπανούς παίκτες που πανηγύριζαν τη γλυκύτερη νίκη τους και την κατάκτηση του τροπαίου. Έμεινε με το στανιό να μαγαρίσει τη γιορτή των αθλητών, για να βγάλει μια ακόμη φωτογραφία.

Βέβαια, από την αρχή του Μουντιάλ, ο πρόεδρος Τραμπ άκουσε τα «εξ’ αμάξης» από τους φιλάθλους, και μάλιστα τους αγγλόφωνους φιλάθλους, δηλαδή Άγγλους, Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Ιρλανδούς, κλπ.

Οι Άγγλοι, στα υβριστικά συνθήματά τους τον αποκαλούσαν ξεκάθαρα «CUNT» (χυδαία λέξη για το γυναικείο αιδοίο), και οι διεθνείς αθλητικογράφοι αλλά και τα διεθνή Μέσα αναγκάζονταν να το συλλαβίζουν ως (see you next Tuesday) για να μην τους πετάξει έξω ο αλγόριθμος.

Οι Αυστραλοί του τραγουδούσαν «Aussie boys are on the bender (είναι τύφλα), and Donald Trump is a sex offender!»

Οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές μετά το 4-1 κόντρα στην ομάδα των ΗΠΑ, έβγαλαν βίντεο στα αποδυτήρια χορεύοντας το τραγούδι «YMCA», κοροϊδεύοντας και κουνώντας μόνο τα χέρια τους, όπως ο Τραμπ.

Όμως ο πρόεδρος Τραμπ, είναι ένας πολιτικός που έρχεται από το μακρινό Γκόθαμ Σίτυ, και δεν νιώθει καμία ντροπή.

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